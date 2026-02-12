Популярни
Георги Симеонов: Спартак II (Варна) да е по-добър през пролетта

  • 12 фев 2026 | 14:07
  • 127
  • 0
Спартак II (Варна) ще влезе с доста промени в пролетния полусезон на Североизточната Трета лига.

Новият му старши треньор Георги Симеонов коментира ситуацията и намеренията на отбора пред Sportal.bg.

„Проведохме нормална подготовка. Свършихме всичко, което бяхме планирали. Изиграхме доста приятелски срещи. Готови см за втората половина на сезона. Съставът ни е сериозно подмладен. Ще разчитаме на юноши на 16 г., 17 г. и 18 години. Преобладаваща част от тях ще дебютират в мъжкия футбол. Това не ни плаши. Напротив, максимално ни амбицира. Целта ни през пролетта е да се представим по-добре от първия дял на първенството. Стартираме с гостуване в Търговище, където ще търсим победата. Паралелно с добрите игри и резултатите, ще работим за изграждането и развитието на младите ни футболисти“. 

