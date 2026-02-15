Без победител в Търговище

1:1 приключиха в Търговище, местния СФК Светкавица 2014 и Спартак II (Варна) в отложена среща от 17-ия кръг на Североизточната Трета лига. Двубоят с игра в ураганен вятър. Съперниците си поделиха надмощието в по едно полувреме. Първото беше за младия тим на гостите. Капитанът им Кристиян Курбанов откри резултата с глава след центриране от корнер, десетина минути от началото. След четвърт час, Александър Янчев вкара втори гол, но съдията не го зачете, отсъждайки засада. Още положения пропиляха варненци. След почивката, домакините натиснаха. Имаха достатъчно шансове да реализират попадения. Успяха само в 75-ата минута, когато Дани Бонев изравни резултата. Малко преди края Георги Стефанов от дубъла на Спартак беше отстранен с червен картон.