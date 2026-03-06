Популярни
  2. Аксаково
  3. Светлин Станчев: Уважаваме съперника, не сме притеснени

  • 6 март 2026 | 12:09
  • 129
  • 0
Утре, едноименния тим на Аксаково приема Септември (Тервел). Срещата е от 20-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои ни двубой срещу отбора, който доминира в първенството през последната година и половина. Такъв мач е колкото труден, толкова и полезен. Уважаваме съперника, но не сме притеснени и го показахме през първия полусезон в Тервел. Очакваме предстоящия двубой с нетърпение, за да видим истинското ни ниво. Доволни сме от представянето ни от началото на годината. То ни дава увереност. Ще излезем да се надиграваме с опитния отбор на Септември. Разбира се ще търсим и положителен резултат. Очаквам хубав мач за феновете“, коментира пред Sportal.bg Светлин Станчев, спортен директор на Аксаково.

