  Sportal.bg
  Аксаково
  Десислав Дяков: Пропуснахме да решим двубоя още през първото полувреме

  • 1 март 2026 | 14:58
  • 395
  • 0
Вчера, едноименния тим на Аксаково надви във Варна, местния Спартак II с 2:1. Срещата е от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига. Помощник-треньорът Десислав Дяков коментира успеха пред клубния сайт.

„През първото полувреме тотално ги надиграхме, но през втората част се поизморихме и в последните 20 минути гледахме да съхраним аванса си. Определено на футболистите им дойде тежко да играят на изкуствения терен. Въпреки това имахме 2-3 положения на контри и през втората част. През първата Калоян Тодоров и Димитър Димитров изпуснаха две стопроцентови ситуации. Хубаво е да реализираме тези ситуации, за да си затворим по-рано мача и да дишаме спокойно. Определено е още по-приятно да спечелим като гости“.

