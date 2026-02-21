Популярни
  Седем гола и два червени картона в Аксаково при успех на Черно море II

  • 21 фев 2026 | 17:32
  • 482
  • 0
Черно море II (Варна) надви в Аксаково едноименния тим с 4:3. Срещата е от 18-ия кръг на Североизточната Трета лига. Имаше още голови положения пред вратите, а домакините завършиха с девет футболисти. Димитър Димитров им даде преднина с попадение в 20-ата минута. Десетина по-късно Димитър Василев удвои. Петър Маринов върна интригата с гол – 2:1 в 37-ата минута. В 59-ата пък Димитър Павлу беше отстранен с червен картон. Бързо след това Андрей Христов изравни. Кристиан Михайлов направи обрата – 2:3 в 72-ата минута. Десетина по-късно, Георги Пасков вкара четвъртото попадение за „моряците“. Почти веднага Евгени Стоянов също получи червен картон. Димитър Василев фиксира окончателното 3:4 в 85-ата минута.

