  1. Sportal.bg
  2. Розова долина
  3. Атанас Апостолов за мача с ОФК Хасково

Атанас Апостолов за мача с ОФК Хасково

  • 6 март 2026 | 11:54
  • 167
  • 0

Утре Розова долина (Казанлък) приема ОФК Хасково в Мъглиж. Срещата е от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„След двете поредни победи, съперника ще излезе срещу нас със самочувствие и амбиция да продължи добрата си серия. Имат достатъчно опит, както и добри млади момчета в състава си. Ще ни е доста трудно. Какво ще им противопоставим ние. За последните ни два мача сме изиграли добре само едно полувреме и половина. Представянето ни до момента е на приливи и отливи. Време е да се завърнем към победите“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.

