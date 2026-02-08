Драма с дузпи в Раднево! ФК Ямбол отстрани Розова долина за купата на АФЛ

В Раднево, едноименния тим на Ямбол елиминира Розова долина (Казанлък) с 4:3 след изпълнения на дузпи в четвъртфинал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига. В 90-те минута не беше излъчен победител – 1:1. Стана динамичен и оспорван двубой. Той започна обещаващо с опасност пред вратата на Ямбол. В 5-ата минута обаче Янаки Панайотов отправи бомбен удар и топката се оплете в мрежата на „розите“. Интересните моменти продължиха, но резултата се запази. Казанлъшкият тим взе инициативата със започване на второто полувреме. В 56-ата минута Руси Чернаков наказа грешка на съперник за 1:1. Отборът му продължи да диктува събитията на терена. Имаше и възможности за второ попадение, но ямболския страж Венцислав Янков се справи. След 80-ата минута футболистите на Ямбол тръгнаха в атака. Вратарят на „розите“ Петър Райчев обаче опази мрежата си. Така се стигна до дузпите. Първи изпълняваха футболистите от Казанлък. Само три от общо петте им удара бяха точки. За настоящият носител на купата стреляха четирима, като един от тях не успя да реализира. До тяхно пето изпълнение не се стигна, защото ямболлии вече си бяха осигурили победата.

ДУЗПИТЕ :

1:0-Иво Иванов (от Розова долина)

1:1-Георги Динков (от ФК Ямбол)

2:1-Димитър Димитров

Николай Янков изпълни – вратаря Петър Райчев изби топката

Недим Ангелов изпълни – вратаря Венцислав Янков изби топката

2:2-Станислав Вълчев

Руси Чернаков изпълни – вратаря Венцислав Янков изби топката

2:3-Благовест Величков

Ивайло Димитров изпълни – вратаря Венцислав Янков изби топката в напречната греда

Снимки: ФК Ямбол 1915 – фейсбук