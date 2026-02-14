ФК Димитровград излъга „розите“

В Димитровград, едноименния тим се наложи с 1:0 над Розова долина (Казанлък). Срещата е от 20-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Валентин Сливов осигури успеха. Стори го в 16-ата минута, когато стреля, топката рикошира у съперник и се укроти в мрежата. Домакините натиснаха още след първия съдийски сигнал. След гола, гостите взеха инициативата. Венцислав Иванов и Николай Георгиев обаче не се възползваха от голови възможности. След почивката темпото спадна. Димитровград заигра по-затворено и удържа преднината си.