  2. Созопол
  3. Петър Кюмюрджиев: Силен сезон за Марица (Милево)

Петър Кюмюрджиев: Силен сезон за Марица (Милево)

  • 6 март 2026 | 11:46
  • 149
  • 0

Едноименния тим на Созопол играе утре с Марица в Милево. Срещата е от 23-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Отново няма да сме в оптимален състав. Поредно тежко изпитание за нас от началото на годината. Марица (Милево) е борбен отбор, води го опитен треньор. Правят силен сезон. Това само може да ни мобилизира. Ако искаме да спечелим нещо от двубоя, трябва да го изиграем с пълно себераздаване през всичките 90 минути. Вече показахме, че можем да го правим. От началото на годината играем добре и трябва да затвърждаваме това представяне“, коментира пред Sportal.bg Петър Кюмюрджиев, треньор на Созопол.

