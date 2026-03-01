Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Созопол
  3. Петър Кюмюрджиев: Левски (Карлово) заслужено спечели

Петър Кюмюрджиев: Левски (Карлово) заслужено спечели

  • 1 март 2026 | 13:37
  • 361
  • 0
Петър Кюмюрджиев: Левски (Карлово) заслужено спечели

Вчера, Левски (Карлово) победи в Созопол, едноименния тим с 2:0. Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Петър Кюмюрджиев, треньор на Созопол коментира пред клубния сайт.

Левски (Карлово) взе точките в Созопол
Левски (Карлово) взе точките в Созопол

„Неприятен резултат за нас, но с оглед играта, Левски Карлово напълно заслужено спечели. Те се приспособиха по-добре към терена – изключително лош терен на нашия стадион. Явно и умората си каза думата. Както вече казах и преди това, на нас това бе пети мач от началото на втория полусезон, докато за гостите от Карлово – едва втория. Но не правим трагедии, продължаваме по план и се готвим за мача с Марица Милево. Бяхме уморени от предишния мач и това си оказа влияние. А също така и отсъствието на двама от основните ни футболисти – Стоян Кижев и Митко Николов. Все пак ние не разполагаме с безкраен списък с равностойни играчи. В следващия двубой ще отсъстват още двама, но пък други се завръщат. Ние продължаваме да следваме нашия план и цели през сезона“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Босът на Локо (Сф): При раздялата с Достанич се разбрахме да не си крадем децата от школата, но и това не се спази

Босът на Локо (Сф): При раздялата с Достанич се разбрахме да не си крадем децата от школата, но и това не се спази

  • 1 март 2026 | 09:33
  • 12488
  • 12
Пирин (ГД) с безценна победа у дома

Пирин (ГД) с безценна победа у дома

  • 1 март 2026 | 09:23
  • 1103
  • 2
Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

  • 1 март 2026 | 07:07
  • 15271
  • 84
Рупанов влезе за малко, а Гурник отново загуби

Рупанов влезе за малко, а Гурник отново загуби

  • 28 фев 2026 | 23:56
  • 1813
  • 0
Марин Петков откри головата си сметка в Саудитска Арабия

Марин Петков откри головата си сметка в Саудитска Арабия

  • 28 фев 2026 | 22:57
  • 15645
  • 19
Левски се похвали с разпродаден сектор

Левски се похвали с разпродаден сектор

  • 28 фев 2026 | 21:18
  • 8852
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

  • 1 март 2026 | 13:15
  • 6175
  • 34
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 24260
  • 57
Кремонезе 0:0 Милан, нов голям пропуск на Леао

Кремонезе 0:0 Милан, нов голям пропуск на Леао

  • 1 март 2026 | 13:30
  • 3919
  • 0
Бивш халф на ЦСКА: Всички предразсъдъци за България се оправдаха

Бивш халф на ЦСКА: Всички предразсъдъци за България се оправдаха

  • 1 март 2026 | 13:56
  • 6896
  • 11
Марек 1:0 Янтра (Габрово)

Марек 1:0 Янтра (Габрово)

  • 1 март 2026 | 14:30
  • 2229
  • 0
Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

  • 1 март 2026 | 10:23
  • 2980
  • 1