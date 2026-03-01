Петър Кюмюрджиев: Левски (Карлово) заслужено спечели

Вчера, Левски (Карлово) победи в Созопол, едноименния тим с 2:0. Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Петър Кюмюрджиев, треньор на Созопол коментира пред клубния сайт.

„Неприятен резултат за нас, но с оглед играта, Левски Карлово напълно заслужено спечели. Те се приспособиха по-добре към терена – изключително лош терен на нашия стадион. Явно и умората си каза думата. Както вече казах и преди това, на нас това бе пети мач от началото на втория полусезон, докато за гостите от Карлово – едва втория. Но не правим трагедии, продължаваме по план и се готвим за мача с Марица Милево. Бяхме уморени от предишния мач и това си оказа влияние. А също така и отсъствието на двама от основните ни футболисти – Стоян Кижев и Митко Николов. Все пак ние не разполагаме с безкраен списък с равностойни играчи. В следващия двубой ще отсъстват още двама, но пък други се завръщат. Ние продължаваме да следваме нашия план и цели през сезона“.