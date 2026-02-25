Созопол елиминира с дузпи носителя на купата на АФЛ

В Карнобат, едноименният тим на Созопол надви отбора на Ямбол с 4:2 след изпълнения на дузпи, в полуфинал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. 90-те минути завършиха без гол. Стана здрав мач, а в края му Станислав Вълчев пропусна да донесе успеха за ямболския тим, стреляйки неточно от няколко метра пред противниковата врата. При дузпите за Созопол вкараха четирима, а един пропусна. От Ямбол двама бяха точки, а другите двама не успяха. Така настоящия носител на трофея отпадна от надпреварата.

ДУЗПИТЕ:

1:0-Димитър Жеков (от Созопол)

Георги Динков (от Ямбол) изпълни – вратаря Християн Славов (от Созопол) спаси

2:0-Даниел Андреев

2:1-Мирослав Христов

Аюб Ел-Мансури Морабет пропусна

Станислав Вълчев уцели гредата

3:1-Димитър Господинов

3:2-Благовест Величков

4:2-Диян Молдованов

Снимка: fcsozopol.com