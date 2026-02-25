Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Специално студио на Sportal.bg преди церемонията "Спортист на годината 2025".
  1. Sportal.bg
  2. Созопол
  3. Созопол елиминира с дузпи носителя на купата на АФЛ

Созопол елиминира с дузпи носителя на купата на АФЛ

  • 25 фев 2026 | 18:10
  • 457
  • 1
Созопол елиминира с дузпи носителя на купата на АФЛ

В Карнобат, едноименният тим на Созопол надви отбора на Ямбол с 4:2 след изпълнения на дузпи, в полуфинал на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. 90-те минути завършиха без гол. Стана здрав мач, а в края му Станислав Вълчев пропусна да донесе успеха за ямболския тим, стреляйки неточно от няколко метра пред противниковата врата. При дузпите за Созопол вкараха четирима, а един пропусна. От Ямбол двама бяха точки, а другите двама не успяха. Така настоящия носител на трофея отпадна от надпреварата.

ДУЗПИТЕ:

1:0-Димитър Жеков (от Созопол)

Георги Динков (от Ямбол) изпълни – вратаря Християн Славов (от Созопол) спаси

2:0-Даниел Андреев

2:1-Мирослав Христов

Аюб Ел-Мансури Морабет пропусна

Станислав Вълчев уцели гредата

3:1-Димитър Господинов

3:2-Благовест Величков

4:2-Диян Молдованов

Снимка: fcsozopol.com

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ЦСКА 1948 не успя със Салидо, но ето кого си върна в състава

ЦСКА 1948 не успя със Салидо, но ето кого си върна в състава

  • 25 фев 2026 | 15:39
  • 2954
  • 2
Георги Иванов: В последните години сме забравили развитието на младите играчи

Георги Иванов: В последните години сме забравили развитието на младите играчи

  • 25 фев 2026 | 14:33
  • 4975
  • 27
Билетите за двубоя между Септември и ЦСКА са вече в продажба

Билетите за двубоя между Септември и ЦСКА са вече в продажба

  • 25 фев 2026 | 14:22
  • 1578
  • 4
Веско Маринов: Много голям почитател съм на Лудогорец, Чочев ми е любимец

Веско Маринов: Много голям почитател съм на Лудогорец, Чочев ми е любимец

  • 25 фев 2026 | 14:14
  • 2688
  • 9
Попето спира с футбола поне до края на сезона

Попето спира с футбола поне до края на сезона

  • 25 фев 2026 | 14:11
  • 4507
  • 7
Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

Моци: Реалисти сме - шансовете за титла на Лудогорец драстично намаляха

  • 25 фев 2026 | 14:11
  • 10623
  • 45
Виж всички

Водещи Новини

Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

Церемония "Спортист на годината 2025" в Sportal.bg

  • 25 фев 2026 | 18:29
  • 7282
  • 18
Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

Бербатов: Не съм готов за министър, колкото и ласкателни неща да се пишат за мен и Шешко, не са истина

  • 25 фев 2026 | 19:11
  • 351
  • 0
Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

Хьогмо: Чака ни много труден мач, между Лудогорец и Ференцварош няма тайни

  • 25 фев 2026 | 18:45
  • 2171
  • 1
Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

Ето кога ще се проведе бенефисът на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда“

  • 25 фев 2026 | 14:19
  • 6915
  • 6
Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

Звезда на Левски отличи най-добрия футболист в efbet Лига и призова играчите по света: Идвайте в България!

  • 25 фев 2026 | 11:53
  • 25984
  • 30
Изненада! Попето приключи с Арда

Изненада! Попето приключи с Арда

  • 25 фев 2026 | 11:03
  • 34827
  • 60