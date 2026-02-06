Сделка в последния момент: Шарлът взе шампион с Бостън

Бостън Селтикс е осъществил сделка в последния момент преди затварянето на трансферния прозорец в НБА, изпращайки тежкото крило-център Ксавие Тилман в Шарлът Хорнетс, съобщава Шамс Чарания от ESPN. Като част от споразумението, Хорнетс ще получат и 3.5 милиона долара, а Селтикс ще намалят разходите си по данък лукс.

The Boston Celtics traded Xavier Tillman Sr. to the Charlotte Hornets, sources tell ESPN. This gets the Celtics out of the luxury tax. Hornets get $3.5 million in the deal. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 5, 2026

27-годишният Тилман се присъедини към Бостън през 2024 г., след като прекара първите си три сезона и половина в лигата в Мемфис Гризлис. През настоящия сезон той записа средно по 2.2 точки и 1.8 борби в 14 мача, в един от които започна като титуляр. Тилман беше част от състава на Бостън, който спечели титлата в НБА през 2024 г.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages