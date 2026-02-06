Сделка в последния момент: Шарлът взе шампион с Бостън

Бостън Селтикс е осъществил сделка в последния момент преди затварянето на трансферния прозорец в НБА, изпращайки тежкото крило-център Ксавие Тилман в Шарлът Хорнетс, съобщава Шамс Чарания от ESPN. Като част от споразумението, Хорнетс ще получат и 3.5 милиона долара, а Селтикс ще намалят разходите си по данък лукс.
27-годишният Тилман се присъедини към Бостън през 2024 г., след като прекара първите си три сезона и половина в лигата в Мемфис Гризлис. През настоящия сезон той записа средно по 2.2 точки и 1.8 борби в 14 мача, в един от които започна като титуляр. Тилман беше част от състава на Бостън, който спечели титлата в НБА през 2024 г.
Снимки: Gettyimages