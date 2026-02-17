Популярни
Звезда на Бостън Селтикс: Готов съм да си сменя номера на фланелката срещу 10 милиона долара

  • 17 фев 2026 | 11:22
  • 449
  • 0
Звезда на Бостън Селтикс: Готов съм да си сменя номера на фланелката срещу 10 милиона долара

Гардът на Бостън Селтикс Дерик Уайт заяви, че сума от 10 милиона долара би го накарала да се откаже от настоящия си номер 9 на фланелката.

Звездата на "Келтите" не отстъпи своя номер 9 на Никола Вучевич, когато той пристигна в Бостън след трансфер от Чикаго Булс.

Въпреки това, попитан за ситуацията в подкаста The White Noise, Уайт разкри, че Вучевич всъщност не е поискал номера и че вероятно щеше да е необходима значителна сума пари, за да се откаже от него.

"Той спомена нещо по въпроса, но всъщност не каза, че го иска. Спомена, че е носил номер 4 за националния отбор и че е бил с номер 4 и преди. Но да, малко е странно, защото няма много деветки в лигата", коментира Уайт.

"Не знам. Девет е любимото ми число, така че това е една от причините. Освен това, когато видя хора да носят номер 9 в "Гардън" и екипът е на Nike, си казвам: "Знам, че това е заради мен". Има нещо специално в това. А знам, че ако екипът с номер 9 е на Adidas, това е Рондо", отбеляза той.

"Има нещо специално в това да погледнеш нагоре и да видиш всичко това. Моите фенове ме познават като номер 9", добави той.

"Искам да кажа, че ако имаше специална причина да иска номер 9, може би щях да го обмисля. Но някак си искам да си остана с номер 9. А и ако се огледате тук, има много деветки", продължи гардът.

В крайна сметка Уайт разкри цената, която би го убедила да смени номера си.

"Готов съм да го сменя за 10 милиона долара", каза той.

Снимки: Gettyimages

