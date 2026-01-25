Чикаго надви Бостън с тройка в последните секунди в емоционална вечер, Кливланд срази Орландо

Популярни
  25 яну 2026
Донован Мичъл вкара 36 точки при победата на Кливланд със 119:105 над Орландо, а 27 от тях дойдоха през второто полувреме. Срещата противопостави два от водещите отбора в Източната конференция, като Кавалиърс е на 2-о място в Центрлната дивизия с баланс 27-20. Орландо остава на върха в Югоизточната с 23-21 и е само на мач пред Маями.

Джейлън Тайсън вкара 17 за победителите, е Евън Мобли прибави 13 и седем борби. За домакините от щата Флорида 27 реализира Паоло Банкеро, а Дезмънд Бейн остана с 20. Антъни Блек приключи мача с 16 точки, пет борби и пет асистенции. След пропуснати осем мача заради удар в дясното коляно, на терена се върна за Орландо Джейлън Съгс, който поигра 24 минути и вкара 9 точки, като подаде и 6 асистенции.

Макар да бяха без Дериъс Гарланд и ДеАндре Хънтър – и двамата с травми, Кливланд показа взаимозаменяемост и записа пета победа в последните шест мача. Тимът дръпна в първите три минути и половина на третата четвърт с тройки на Лонзо Бол, Мобли и Тайрийз Проктър, което направи резултата 97:79, а това беше и най-голямата разлика в мача.

Чикаго Булс вече има положителен баланс, след като надви лидера в Атлантическата дивизия Бостън Селтикс със 114:111. Кевин Хъртър вкара тройка миг преди финалната сирена в срещата, за да измъкне 23-ата победа на “Биковете” през сезона в 45 мача. Точно преди срещата пък се състоя церемония по изваждането на фланелката на легендата на Булс Дерик Роуз с номер 1 от употреба.

Роуз се присъедини към легендите Майкъл Джордан, Скоти Пипън, Джери Слоун и Боб Лав, които са единствените други играчи на Булс с извадени от употреба потници.

Коби Уайт вкара 22 точки за Чикаго, а от него дойдоха и пет от всичките им 21 тройки в мача. Иначе тимът записа четвърта поредна победа.

33-те точки на Джейлън Браун се оказаха недостатъчни на Бостън. Чикаго водеше със 111:109, когато Уайт пропусна да вкара с поднасяне под коша, а Смит пропусна при добавката. След това топката попадна в Браун, който изравни на 111:111 и домакините взеха таймаут, като явно искаха да разиграят за Хъртър 14 секунди преди края. Той получи и стреля, за да реши мача.

Снимки: Gettyimages

