Чави е фаворитът на мароканската федерация

Именитият бивш футболист и впоследствие старши треньор на Барселона Чави Ернандес може да стане селекционер на националния тим на Мароко. 46-годишният каталунец е без треньорски ангажименти, откакто напусна Барселона преди 18 месеца, като в този период беше свързван с няколко клуба, но не бърза с избора на нова работа. Според испанския вестник Marca той е на прага да поеме представителния състав на Мароко, за който предстои участие на Световното първенство през лятото. Местната федерация търси заместник на настоящия старши треньор Уалид Реграги. Той подаде оставка, след като отборът не успя да спечели турнира за Купата на африканските нации, на който беше домакин. За момента федерацията не е обявила официално раздялата с Реграги, но вече води разговори с потенциалните му наследници.

Според "Ди Атлетик" Чави е по-склонен да поеме работата след Световното първенство, тъй като е на мнение, че сега ще има малко време, за да наложи идеите си преди Мондиала.

Тимът на Мароко е в група с Бразилия, Шотландия и Хаити.