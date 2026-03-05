Популярни
  „Лигата на талантите" с обзор на кръга при 15-годишните – Ботев (Пловдив) изравни Лудогорец на върха

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 15-годишните – Ботев (Пловдив) изравни Лудогорец на върха

  5 март 2026 | 09:00
През изминалата седмица се изигра 18-ия кръг в Елитната група до 15 години.

Ботев (Пловдив) спечели у дома срещу Спартак (Варна) и изравни Лудогорец по точки на върха след грешната стъпка на „орлите“ срещу Септември. ЦСКА и ЦСКА 1948 също записаха домакински победи в своите срещи от първата осмица.

Във втората половина на класирането Добруджа и Шипка старс записаха важни успехи и се доближиха до местата даващи право на спасение.

Екипът на „Лигата на талантите“ направи анализ на всичко най-интересно от кръга в Елитните групи.

