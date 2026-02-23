Резултати и голмайстори след 17-ия кръг на Елитната група до 15 години

Първа осмица:
Левски - Ботев (Пд) 3:2
1:0 Антоан Петров (12')
2:0 Ландон Йескас (26') д
3:0 Антоан Петров (50')
3:1 Кевин-Джордж Гривов (63')
3:2 Кирил Чотров (72')
Лудогорец - ЦСКА - отложен
Спартак (Варна) - Септември 2:1
0:1 Давид Георгиев (8')
1:1 Матей Костадинов (40')
2:1 Илиян Минев (71')
Национал - ЦСКА 1948 - отложен
Втора осмица:
Черно море - Локомотив (Пд) 6:1
1:0 Денис Мюрветов (3')
2:0 Теодор Николаев (8')
3:0 Панайот Манев (14')
4:0 Денис Мюрветов (32')
5:0 Денис Мюрветов (64')
6:0 Самуил Атанасов (76')
6:1 Георги Георгиев (80') д
Славия - Шипка Старс 4:0
1:0 Ивелин Попов (4')
2:0 Антон Спасов (10')
3:0 Десислав Иванов(23')
4:0 Георги Лазаров (57')
Етър - Академик (Пд) - отложен
Добруджа - Дунав 0:2
0:1 Кристиан Асенов (46')
0:2 Айберк Назми (70')