  3. Резултати и голмайстори след 17-ия кръг на Елитната група до 15 години

Резултати и голмайстори след 17-ия кръг на Елитната група до 15 години

  • 23 фев 2026 | 16:32
  • 422
  • 1

Първа осмица:

Левски - Ботев (Пд) 3:2
1:0 Антоан Петров (12')
2:0 Ландон Йескас (26') д
3:0 Антоан Петров (50')
3:1 Кевин-Джордж Гривов (63')
3:2 Кирил Чотров (72')

Лудогорец - ЦСКА - отложен

Спартак (Варна) - Септември 2:1
0:1 Давид Георгиев (8')
1:1 Матей Костадинов (40')
2:1 Илиян Минев (71')

Национал - ЦСКА 1948 - отложен

Втора осмица:

Черно море - Локомотив (Пд) 6:1
1:0 Денис Мюрветов (3')
2:0 Теодор Николаев (8')
3:0 Панайот Манев (14')
4:0 Денис Мюрветов (32')
5:0 Денис Мюрветов (64')
6:0 Самуил Атанасов (76')
6:1 Георги Георгиев (80') д

Славия - Шипка Старс 4:0
1:0 Ивелин Попов (4')
2:0 Антон Спасов (10')
3:0 Десислав Иванов(23')
4:0 Георги Лазаров (57')

Етър - Академик (Пд) - отложен

Добруджа - Дунав 0:2
0:1 Кристиан Асенов (46')
0:2 Айберк Назми (70')

