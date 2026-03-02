Тотнъм е глобен заради расистко или дискриминационно поведение на фенове във Франкфурт

Тотнъм беше глобен с 30 000 евро от УЕФА заради „расистко или дискриминационно поведение“ на феновете си по време на победата с 2:0 като гост на Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига през януари, съобщиха от eвропейската футболна централа.
УЕФА също така наложи на лондончани условно наказание за един мач да продава билети на феновете си за гостуващ двубой в европейски турнир, която ще бъде изпълнена само ако подобен инцидент се случи в рамките на изпитателния срок от една година. Тотнъм определи отношението на феновете като „абсолютно отвратително поведение“ и обеща да накаже замесените.
„Клубът е информиран за санкциите, наложени ни от УЕФА след изключително отвратителното поведение на малък брой лица на неотдавнашния ни гостуващ мач от Шампионската лига във Франкфурт. Клубът е сътрудничил изцяло на разследването на УЕФА, както и на германската полиция през нощта. Можем да потвърдим, че всичките трима индивиди, установени да правят нацистки поздрав към феновете на Айнтрахт (Франкфурт), са идентифицирани и са получили безсрочни забрани съгласно политиката на клуба за санкции и забрани. Клубът решително се противопоставя на всички форми на дискриминация и затова е предприел най-строгия възможен мерки. Отвратителното поведение на малцинство така наречените фенове през нощта по никакъв начин не отразява ценностите на нашия клуб и неговите привърженици“, се казва в изявление на "шпорите".
Този месец Тотнъм ще се изправи срещу Атлетико Мадрид в мач от осминафиналите на турнира.
