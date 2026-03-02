Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Тотнъм е глобен заради расистко или дискриминационно поведение на фенове във Франкфурт

Тотнъм е глобен заради расистко или дискриминационно поведение на фенове във Франкфурт

  • 2 март 2026 | 20:20
  • 112
  • 0

Тотнъм беше глобен с 30 000 евро от УЕФА заради „расистко или дискриминационно поведение“ на феновете си по време на победата с 2:0 като гост на Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига през януари, съобщиха от eвропейската футболна централа.

УЕФА също така наложи на лондончани условно наказание за един мач да продава билети на феновете си за гостуващ двубой в европейски турнир, която ще бъде изпълнена само ако подобен инцидент се случи в рамките на изпитателния срок от една година. Тотнъм определи отношението на феновете като „абсолютно отвратително поведение“ и обеща да накаже замесените.

„Клубът е информиран за санкциите, наложени ни от УЕФА след изключително отвратителното поведение на малък брой лица на неотдавнашния ни гостуващ мач от Шампионската лига във Франкфурт. Клубът е сътрудничил изцяло на разследването на УЕФА, както и на германската полиция през нощта. Можем да потвърдим, че всичките трима индивиди, установени да правят нацистки поздрав към феновете на Айнтрахт (Франкфурт), са идентифицирани и са получили безсрочни забрани съгласно политиката на клуба за санкции и забрани. Клубът решително се противопоставя на всички форми на дискриминация и затова е предприел най-строгия възможен мерки. Отвратителното поведение на малцинство така наречените фенове през нощта по никакъв начин не отразява ценностите на нашия клуб и неговите привърженици“, се казва в изявление на "шпорите".

Този месец Тотнъм ще се изправи срещу Атлетико Мадрид в мач от осминафиналите на турнира.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Иран нанесе удари по водещ спонсор на ФИФА

Иран нанесе удари по водещ спонсор на ФИФА

  • 2 март 2026 | 15:48
  • 6730
  • 2
Ханзи Флик: Няма да се предадем, можем да го направим

Ханзи Флик: Няма да се предадем, можем да го направим

  • 2 март 2026 | 14:51
  • 10334
  • 8
Мбапе не е доволен от медицинския щаб на Реал, прибрал се е във Франция за консултация

Мбапе не е доволен от медицинския щаб на Реал, прибрал се е във Франция за консултация

  • 2 март 2026 | 14:46
  • 1314
  • 3
Симеоне преди реванша с Барселона: Такива мачове са прекрасни, трябва да се играят с вяра

Симеоне преди реванша с Барселона: Такива мачове са прекрасни, трябва да се играят с вяра

  • 2 март 2026 | 14:44
  • 1023
  • 7
В Азия отложиха редица мачове от континенталните турнири заради напрежението в Близкия изток

В Азия отложиха редица мачове от континенталните турнири заради напрежението в Близкия изток

  • 2 март 2026 | 14:32
  • 601
  • 0
Челси е на два червени картона от изравняване на рекордното постижение

Челси е на два червени картона от изравняване на рекордното постижение

  • 2 март 2026 | 14:02
  • 1223
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж

Предаде ли се Лудогорец? Нова издънка на "орлите" направи титлата мираж

  • 2 март 2026 | 19:53
  • 43188
  • 268
България се справи с Армения в Ереван по пътя към квалификациите за ЕвроБаскет 2029

България се справи с Армения в Ереван по пътя към квалификациите за ЕвроБаскет 2029

  • 2 март 2026 | 20:24
  • 15597
  • 4
Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 15507
  • 9
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 37053
  • 71
Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

Черно море разсея слуховете за оставка на Илиан Илиев

  • 2 март 2026 | 15:55
  • 7519
  • 15
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 10387
  • 3