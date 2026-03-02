Тотнъм е глобен заради расистко или дискриминационно поведение на фенове във Франкфурт

Тотнъм беше глобен с 30 000 евро от УЕФА заради „расистко или дискриминационно поведение“ на феновете си по време на победата с 2:0 като гост на Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига през януари, съобщиха от eвропейската футболна централа.

УЕФА също така наложи на лондончани условно наказание за един мач да продава билети на феновете си за гостуващ двубой в европейски турнир, която ще бъде изпълнена само ако подобен инцидент се случи в рамките на изпитателния срок от една година. Тотнъм определи отношението на феновете като „абсолютно отвратително поведение“ и обеща да накаже замесените.

Spurs have been fined €30,000 and given a suspended one match ban from selling tickets to away fans due to what UEFA terms “the racist and/or discriminatory behaviour of its supporters” against Frankfurt on January 28. The ban is suspended for a probationary period until March… pic.twitter.com/tLnDaP435Q — Ben Jacobs (@JacobsBen) March 2, 2026

„Клубът е информиран за санкциите, наложени ни от УЕФА след изключително отвратителното поведение на малък брой лица на неотдавнашния ни гостуващ мач от Шампионската лига във Франкфурт. Клубът е сътрудничил изцяло на разследването на УЕФА, както и на германската полиция през нощта. Можем да потвърдим, че всичките трима индивиди, установени да правят нацистки поздрав към феновете на Айнтрахт (Франкфурт), са идентифицирани и са получили безсрочни забрани съгласно политиката на клуба за санкции и забрани. Клубът решително се противопоставя на всички форми на дискриминация и затова е предприел най-строгия възможен мерки. Отвратителното поведение на малцинство така наречените фенове през нощта по никакъв начин не отразява ценностите на нашия клуб и неговите привърженици“, се казва в изявление на "шпорите".

The Club has been informed of sanctions handed down to us by UEFA following the utterly abhorrent conduct of a small number of individuals at our recent Champions League away match in Frankfurt.



The Club has cooperated fully with UEFA's investigation, as well as with German… pic.twitter.com/iUARZqyk4K — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 2, 2026

Този месец Тотнъм ще се изправи срещу Атлетико Мадрид в мач от осминафиналите на турнира.

Следвай ни:

Снимки: Imago