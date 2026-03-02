Ред Бул е с най-голямата спонсорска сделка във Формула 1

Ред Бул е тимът във Формула 1 този сезон, който е сключил най-голямата спонсорска сделка, като рекламният договор не е нов. През 2022 година Ред Бул се договори с американския технологичен гигант Oracle да стане основен спонсор на тима, като според непотвърдена информация бившите световни шампиони получават по 110 милиона долара на година.

Много близо до това постижение е и спонсорският договор на Ферари с HP, като сумата по него се изчислява на малко над 100 милиона долара на сезон. Според RacingNews365, тази година във Формула 1 това са единствените две спонсорски сделки, чиято стойност надхвърля 100 милиона долара.

Мартин Брандъл: Парите не мотивират Верстапен

В топ 3 място намират и световните шампиони Макларън, чиято спонсорска сделка с Mastercard им носи по 90 милиона долара на година. От Макларън обаче обясниха, че финансовата компания е “спонсор, който променя името на тима”, а не просто “основен спонсор.

Другите две големи сделки са за Ауди - 75 милиона долара на сезон от Revolut, като същата сума получава и Астън Мартин от саудитския петролен гигант Aramco. Според непотвърдена информация, Мерцедес получава по 80 милиона долара на сезон от дългогодишния си партньор Петронас.

Заради войната Никола Цолов обиколи половината свят, за да стигне в Мелбърн

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages