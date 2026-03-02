Популярни
В Австралия очакват безпроблемен състезателен уикенд

  • 2 март 2026 | 15:31
  • 190
  • 0
Кризата в Близкия изток създаде сериозни проблеми на всички, пътуващи за Австралия и всички във Формула 1, Формула 2 и Формула 3 отчетоха трудности, за да стигнат до Милбърн. Но в Австралия са сигурни, че предстоящият състезателен уикенд ще мине гладко. Точно това заяви и промоутърът на Гран При на Австралия Травис Олд пред местните медии.

“Напълно сме готови за провеждането на Гран При на Австралия - обясни Олд. - Отборите пристигат един след друг в Мелбърн. В последните 48 часа се наложиха промените на няколко полета, но в голяма степен това е отговорност на Формула 1 и шефовете на шампионата се справиха с това.

“Формула 1 отговаря за отборите, пилотите и останалия персонал от тимовете, необходим за провеждането на Гран При на Австралия. Доколкото разбрах, всичко вече е уточнено, всички ще пристигнат и ще са готови за състезанието. Феновете няма да забележат никаква разлика.”

Снимки: Gettyimages

