В Австралия очакват безпроблемен състезателен уикенд

Кризата в Близкия изток създаде сериозни проблеми на всички, пътуващи за Австралия и всички във Формула 1, Формула 2 и Формула 3 отчетоха трудности, за да стигнат до Милбърн. Но в Австралия са сигурни, че предстоящият състезателен уикенд ще мине гладко. Точно това заяви и промоутърът на Гран При на Австралия Травис Олд пред местните медии.

“Напълно сме готови за провеждането на Гран При на Австралия - обясни Олд. - Отборите пристигат един след друг в Мелбърн. В последните 48 часа се наложиха промените на няколко полета, но в голяма степен това е отговорност на Формула 1 и шефовете на шампионата се справиха с това.

Crowning Drivers' Champions since 1950 🏆



Who will secure the title in 2026? 👀#F1 pic.twitter.com/a2i7WaZQ4z — Formula 1 (@F1) March 2, 2026

Заради войната Никола Цолов обиколи половината свят, за да стигне в Мелбърн

“Формула 1 отговаря за отборите, пилотите и останалия персонал от тимовете, необходим за провеждането на Гран При на Австралия. Доколкото разбрах, всичко вече е уточнено, всички ще пристигнат и ще са готови за състезанието. Феновете няма да забележат никаква разлика.”

Валтери Ботас каза защо не си купува частен самолет

Laying down the most important paint on the grid 🖌️ #AusGP #F1 pic.twitter.com/EMjU13lGwk — F1 Australian Grand Prix (@ausgrandprix) March 2, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages