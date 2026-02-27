Буров: От криза се излиза с равен

Защитникът на Монтана Димитър Буров сподели мнението си след нулевото равенство срещу Ботев (Пловдив) на стадион "Огоста". Бранителят се изказа доста ласкаво за треньора Акис Вавалис, за когото спечелената точка е първа, откакто застана начело на отбора.

"Накрая имахме положения с числено приемущество в атака. Момчетата са разочаровани. Направихме добър мач. От криза се излиза с равен и се надявам това да бъде импулс за отбора.

Подобрихме доста работи. Откакто е дошъл новият треньор, той набляга на играта в защита. Дори и миналите мачове губихме с 0:1, но стояхме добре на терена. Получихме три гола от статични положения. Бяхме анализирали добре отбора на Ботев.

За Акис Вавалис мога да кажа само хубави думи. Държи на дисциплината и на професионализма. Радвам се, че успява да ни покаже кои неща са правилни в дадени ситуации. Смея да твърдя, че той е много добър треньор.

От началото на полусезона нямаме вкаран гол, това тежи на отбора. Надявам се още следващия кръг да реализираме създадените ситуации. Направихме добра селекция. Опитваме да се абстрахираме от всичко. Спартак (Варна) е добре организиран отбор. Най-важното е да се възстановим и да си вкараме положенията в атака", каза Буров.