Резултати, голмайстори и класиране след 19-ия кръг на Североизток

Днес се изигра и последният мач от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига. След срещите този уикенд лидер продължава да бъде Септември (Тервел), който победи Ботев (Нови пазар). Втори, но със същия брой точки като лидера, е Черноморец (Балчик).

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

28 февруари 2026 г., събота, 14:00 ч:

Септември (Тервел) - Ботев (Нови пазар) 2:0

1:0-Ивайло Лазаров (32)

2:0-Петър Георгиев (85)

Спартак II (Варна) - Аксаково (Аксаково) 1:2

0:1-Никола Георгиев (2)

0:2-Калоян Тодоров (21)

1:2-Данийл Затонов (48)

Черноморец (Балчик) - Устрем (Дончево) 4:1

1:0-Мартин Янакиев (14)

2:0-Мартин Янакиев (34)

3:0-Мартин Янакиев (39)

3:1-Иван Цачев (50 дузпа)

4:1-Йордан Радев (81)

Рилци (Добрич) - Доростол (Силистра) 2:0

1:0-Гюрсел Осман (31)

2:0-Мартин Кирилов (74)

Бенковски (Исперих) - Олимпик (Варна) 5:0

1:0-Калин Георгиев (15)

2:0-Радослав Златев (17)

3:0-Марин Петков (20)

4:0-Янчо Андреев (40)

5:0-Марин Петков (61)

1 март 2026 г., неделя, 14:00 ч:

Фратрия II (Варна) - Лудогорец III (Разград) 0:4

0:1-Исмет Хасан (1)

0:2-Валентин Кърчев (19)

0:3-Валентин Кърчев (60)

0:4-Илиан Гатински (79)

2 март 2026 г. ,понеделник, 14:00 ч:

Черно море II (Варна) - Волов Шумен 2007 (Шумен) 1:0

1:0-Никола Недков (20)

29 април 2026 г., сряда, 16:00 ч:

Светкавица (Търговище) - Черноломец (Попово)

СФК Светкавица 2014 (Търговище) – почива