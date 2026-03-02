Резултати, голмайстори и класиране след 19-ия кръг на Североизток

Днес се изигра и последният мач от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига. След срещите този уикенд лидер продължава да бъде Септември (Тервел), който победи Ботев (Нови пазар). Втори, но със същия брой точки като лидера, е Черноморец (Балчик).
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
28 февруари 2026 г., събота, 14:00 ч:
Септември (Тервел) - Ботев (Нови пазар) 2:0
1:0-Ивайло Лазаров (32)
2:0-Петър Георгиев (85)
Спартак II (Варна) - Аксаково (Аксаково) 1:2
0:1-Никола Георгиев (2)
0:2-Калоян Тодоров (21)
1:2-Данийл Затонов (48)
Черноморец (Балчик) - Устрем (Дончево) 4:1
1:0-Мартин Янакиев (14)
2:0-Мартин Янакиев (34)
3:0-Мартин Янакиев (39)
3:1-Иван Цачев (50 дузпа)
4:1-Йордан Радев (81)
Рилци (Добрич) - Доростол (Силистра) 2:0
1:0-Гюрсел Осман (31)
2:0-Мартин Кирилов (74)
Бенковски (Исперих) - Олимпик (Варна) 5:0
1:0-Калин Георгиев (15)
2:0-Радослав Златев (17)
3:0-Марин Петков (20)
4:0-Янчо Андреев (40)
5:0-Марин Петков (61)
1 март 2026 г., неделя, 14:00 ч:
Фратрия II (Варна) - Лудогорец III (Разград) 0:4
0:1-Исмет Хасан (1)
0:2-Валентин Кърчев (19)
0:3-Валентин Кърчев (60)
0:4-Илиан Гатински (79)
2 март 2026 г. ,понеделник, 14:00 ч:
Черно море II (Варна) - Волов Шумен 2007 (Шумен) 1:0
1:0-Никола Недков (20)
29 април 2026 г., сряда, 16:00 ч:
Светкавица (Търговище) - Черноломец (Попово)
СФК Светкавица 2014 (Търговище) – почива