Летящ старт за Лудогорец III

Лудогорец III (Разград) започна пролетния полусезон с 4:0 в Суворово като гост на Фратрия II (Варна). Срещата е от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига. Победата можеше да е и с двуцифрен резултат. Исмет Хасан откри резултата още в началните секунди. Валентин Кърчев удвои в 19-ата минута. В 60-ата, той се разписа за втори път. Илиан Гатински вкара четвъртото попадение в 79-ата минута. Капитанът Мартин Станчев и Румен Павлов треснаха по веднъж гредите на варненци. Още доста пропуски пред гола направиха футболистите от Разград.

