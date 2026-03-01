Популярни
Диан Генчев: Надяваме да е последния слаб мач

  • 1 март 2026 | 14:50
  • 109
  • 0
Диан Генчев: Надяваме да е последния слаб мач

Вчера, Бенковски (Исперих) надигра гостуващия му Олимпик (Варна) с 5:0. Срещата е от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига. Диан Генчев, член на Управителния съвет на варненския клуб коментира тежката загуба пред сайта на Олимпик.

Бенковски громи Олимпик
Бенковски громи Олимпик

„Добре започнахме и до първия гол стояхме равностойно, но за 5 минути всичко свърши. Допускат се детински грешки. Второто вече бяхме по-добре, но при свършил мач, няма особено значение. Нямахме много чисти ситуации. Направихме някои добри атаки, но липсваше последния пас. Разочаровани сме, но се надяваме да е последния слаб мач. В следващите мачове си мисля, че сме способни да натрупаме малко точки“.

Снимка: olimpikvarna.com

