Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бенковски (Исперих)
  3. Николай Кънчев: Страхотен мач

Николай Кънчев: Страхотен мач

  • 1 март 2026 | 14:45
  • 148
  • 0
Николай Кънчев: Страхотен мач

Вчера, Бенковски (Исперих) надигра гостуващия му Олимпик (Варна) с 5:0. Срещата е от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига. Николай Кънчев, треньор на домакините коментира успеха пред клубния сайт.

Бенковски громи Олимпик
Бенковски громи Олимпик

„Получи се страхотен мач. Хубаво време, нашият терен е с естествена трева и макар и леко по-тежък на моменти заради по-лошите метеорологични условия напоследък, със сигурност е по-добър вариант от изкуствените терени. Футболистите демонстрираха огромно желание за игра. Наистина страхотно първо полувреме, в което подходихме с доста отговорност и дисциплина. Бяхме максимално ефективни, макар че пропуснахме още положения. Сега предстои да възстановим момчетата и да се готвим за следващия си двубой. Ще видим дали ще играем със Светкавица. Ако няма мач, ще се фокусираме върху следващия си противник“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Босът на Локо (Сф): При раздялата с Достанич се разбрахме да не си крадем децата от школата, но и това не се спази

Босът на Локо (Сф): При раздялата с Достанич се разбрахме да не си крадем децата от школата, но и това не се спази

  • 1 март 2026 | 09:33
  • 12542
  • 12
Пирин (ГД) с безценна победа у дома

Пирин (ГД) с безценна победа у дома

  • 1 март 2026 | 09:23
  • 1104
  • 2
Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

  • 1 март 2026 | 07:07
  • 15292
  • 84
Рупанов влезе за малко, а Гурник отново загуби

Рупанов влезе за малко, а Гурник отново загуби

  • 28 фев 2026 | 23:56
  • 1814
  • 1
Марин Петков откри головата си сметка в Саудитска Арабия

Марин Петков откри головата си сметка в Саудитска Арабия

  • 28 фев 2026 | 22:57
  • 15648
  • 19
Левски се похвали с разпродаден сектор

Левски се похвали с разпродаден сектор

  • 28 фев 2026 | 21:18
  • 8860
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

Георги Иванов: БФС няма вина за терените на клубовете, efbet Лига няма да е под 14 отбора

  • 1 март 2026 | 13:15
  • 6275
  • 34
Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

Бомба избухнала на 50 метра от Благо Георгиев, бившият национал: Не са окей нещата

  • 1 март 2026 | 11:55
  • 24445
  • 57
Кремонезе 0:0 Милан, нов голям пропуск на Леао

Кремонезе 0:0 Милан, нов голям пропуск на Леао

  • 1 март 2026 | 13:30
  • 3999
  • 0
Бивш халф на ЦСКА: Всички предразсъдъци за България се оправдаха

Бивш халф на ЦСКА: Всички предразсъдъци за България се оправдаха

  • 1 март 2026 | 13:56
  • 7051
  • 11
Марек 1:0 Янтра (Габрово)

Марек 1:0 Янтра (Габрово)

  • 1 март 2026 | 14:30
  • 2284
  • 0
Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

Шампионът на SENSHI 30 GRAND PRIX Жак Риков пред Sportal.bg: Най-великата вечер в живота ми!

  • 1 март 2026 | 10:23
  • 3004
  • 1