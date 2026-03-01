Николай Кънчев: Страхотен мач

Вчера, Бенковски (Исперих) надигра гостуващия му Олимпик (Варна) с 5:0. Срещата е от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига. Николай Кънчев, треньор на домакините коментира успеха пред клубния сайт.

Бенковски громи Олимпик

„Получи се страхотен мач. Хубаво време, нашият терен е с естествена трева и макар и леко по-тежък на моменти заради по-лошите метеорологични условия напоследък, със сигурност е по-добър вариант от изкуствените терени. Футболистите демонстрираха огромно желание за игра. Наистина страхотно първо полувреме, в което подходихме с доста отговорност и дисциплина. Бяхме максимално ефективни, макар че пропуснахме още положения. Сега предстои да възстановим момчетата и да се готвим за следващия си двубой. Ще видим дали ще играем със Светкавица. Ако няма мач, ще се фокусираме върху следващия си противник“.