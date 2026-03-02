Слот за нарастващото влияние на статичните положения в Премиър лийг: Моето футболно сърце не харесва това

Мениджърът на Ливърпул, Арне Слот, признава, че много мачове от Висшата лига вече не са „удоволствие за гледане“, критикувайки нарастващото влияние на статичните положения в английския футбол: „Моето футболно сърце не харесва това".

Поглеждайки данните от настоящия сезон, 27,5% от головете са отбелязани от статични положения (без дузпи), което е вторият най-висок процент от сезон 2009/10 насам.

В събота Ливърпул победи Уест Хам с 5:2, като и трите гола през първото полувреме бяха отбелязани след корнери. „Трябва да го приемеш“, заяви Слот: „Мисля, че това се случва най-вече тук, във Висшата лига. Ако наблюдаваме други първенства, не виждам толкова голям акцент върху статичните положения. Ако гледам мач от Ередивизи, което все още правя, виждам отменени голове и отсъдени фаулове срещу вратарите и си мисля 'уау, каква голяма разлика'. Тук почти можеш да удариш вратаря в лицето и съдията пак ще каже играта да продължи.“

Треньорът по статични положения, Аарън Бригс, напусна Анфийлд на 30 декември, но въпреки това Ливърпул отбеляза най-много голове от статични положения в английската лига през 2026 г. „Харесва ли ми това? Сърцето ми не го харесва. Ако ме попитате за футбол, мисля за отбора на Барселона от преди 10, 15 години. Всяка неделя вечер чаках да играят“, заяви той, признавайки, че му липсва да вижда на терена прочутата тики-така на каталунците.

„Повечето мачове, които гледам във Висшата лига, не са удоволствие за мен, но винаги са интересни, защото са много конкурентни. Това прави тази лига фантастична, защото има много конкуренция. Всеки може да спечели“, заяви Слот, подчертавайки, че статичните положения са „новата реалност на Висшата лига“ и могат да станат обичайна практика в младежките формации: „Не бих се изненадал, ако днес отида да гледам мач от аматьорската лига и 16-годишните момчета са напълно фокусирани върху статични положения.“

Влиянието, което статичните положения оказват в английската лига, е очевидно през целия сезон, като няколко отбора използват корнери и странични свободни удари като нападателно оръжие. Ефективността на Арсенал при статичните положения е от ключово значение в борбата за титлата, като са отбелязали 16 гола от корнери – с три повече от всеки друг отбор – изравнявайки рекорда за голове, отбелязани по този начин в един сезон на Висшата лига.