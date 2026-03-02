Слот разкри кога се завръща Виртц и даде нов пример за липсата на последователност в съдийските решения

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот говори преди утрешното гостуване на шампионите на Уулвърхамптън. Това е първият от двата последователни сблъсъка между тези съперници, които ще се срещнат отново на "Молиню" в петък в среща от 1/8-финалите на ФА Къп.

Нидерландецът започна с информацията за състоянието на Флориан Виртц, който получи контузия в гърба по време на загрявката на двубоя с Нотингам Форест и оттогава не е играл: "Няма нищо по-различно от това, което казах и след мача с Уест Хам. Утрешната среща ще дойде прекалено рано за него, а вероятно ще е така и за следващия мач. Надяваме се да го имаме на разположение през следващата седмица".

Нидерландецът направи и своя коментар за ситуацията във вчерашния двубой между Манчестър Юнайтед и Кристъл Палас, в която домакините получиха дузпа, а Максенс Лакроа - червен картон. Епизодът бе доста подобен на този в дербито между Ливърпул и Манчестър Сити, когато Марк Геи задържа Мохамед Салах и буквално скъса фланелката му. Тогава мърсисайдци получиха пряк свободен удар, а бранителят - само жълт картон.

"One of the two is a mistake!"



Arne Slot spoke about comparisons between an incident this weekend with Maxence Lacroix and Matheus Cunha and a similar challenge involving Marc Guehi on Mo Salah 🎙️ pic.twitter.com/iHvzgInRdh — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 2, 2026

"Ситуациите бяха много подобни. Разликата е, че Мо беше дръпнат за фланелката, а тук имаше ръка на рамото. Може би имаше и по-голяма разлика по отношение на дистанцията, защото Геи бе по-далеч от Диаш. Гледах вчерашната ситуация и си помислих, че няма как да бъде даден червен картон заради това, което се случи срещу нас в онзи мач. И в двете ситуации главният съдия не показа червен картон, но в едната ВАР промени това. Това означава, че поне в едната ситуация трябва да е направена грешка. За мен това е червен картон, какъвто трябваше да получи и Геи, но след това комисията каза, че в нашия случай решението е било правилно. Има разочарование, но това не е първият случай. Просто примерът е пресен".

Guehi on Salah, and Lacroix on Cunha.



The fouls are in basically identical areas of the pitch. The nearest covering defender is in basically the same position for both. Yet one is “denial of a clear goalscoring opportunity” and a red card, but the other isn’t??? pic.twitter.com/FMZ7hiqLCk — GoonerTalk (@GoonerTaIk) March 1, 2026

"Уулвс се справят много по-добре, отколкото показват резултатите им. През целия сезон почти не са били побеждавани с голяма голова разлика. Напоследък печелят точки, а победиха и Астън Вила. Ще бъде труден мач.

За нас не е необичайно да играем три пъти за седем дни. Предизвикателство е да играем два пъти срещу тях в рамките на няколко дни, но това ми харесва.

Преди две седмици можеше да се каже, че не сме много добре позиционирани в битката за топ 4. Нещата се променят много бързо. Много сме близо един до друг с няколко отбора и нещата могат да се променят всеки един мач.

Фокусираме се върху следващия си двубой, върху себе си. Знаем, че всеки мач е бил труден през целия сезон и това очакваме и сега", заяви Слот по отношение на Уувърхамптън и битката за място в Шампионската лига.

