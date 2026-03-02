Слот разкри кога се завръща Виртц и даде нов пример за липсата на последователност в съдийските решения

Популярни
  • 2 март 2026 | 11:55
Мениджърът на Ливърпул Арне Слот говори преди утрешното гостуване на шампионите на Уулвърхамптън. Това е първият от двата последователни сблъсъка между тези съперници, които ще се срещнат отново на "Молиню" в петък в среща от 1/8-финалите на ФА Къп.

Нидерландецът започна с информацията за състоянието на Флориан Виртц, който получи контузия в гърба по време на загрявката на двубоя с Нотингам Форест и оттогава не е играл: "Няма нищо по-различно от това, което казах и след мача с Уест Хам. Утрешната среща ще дойде прекалено рано за него, а вероятно ще е така и за следващия мач. Надяваме се да го имаме на разположение през следващата седмица".

Нидерландецът направи и своя коментар за ситуацията във вчерашния двубой между Манчестър Юнайтед и Кристъл Палас, в която домакините получиха дузпа, а Максенс Лакроа - червен картон. Епизодът бе доста подобен на този в дербито между Ливърпул и Манчестър Сити, когато Марк Геи задържа Мохамед Салах и буквално скъса фланелката му. Тогава мърсисайдци получиха пряк свободен удар, а бранителят - само жълт картон.

"Ситуациите бяха много подобни. Разликата е, че Мо беше дръпнат за фланелката, а тук имаше ръка на рамото. Може би имаше и по-голяма разлика по отношение на дистанцията, защото Геи бе по-далеч от Диаш. Гледах вчерашната ситуация и си помислих, че няма как да бъде даден червен картон заради това, което се случи срещу нас в онзи мач. И в двете ситуации главният съдия не показа червен картон, но в едната ВАР промени това. Това означава, че поне в едната ситуация трябва да е направена грешка. За мен това е червен картон, какъвто трябваше да получи и Геи, но след това комисията каза, че в нашия случай решението е било правилно. Има разочарование, но това не е първият случай. Просто примерът е пресен".

"Уулвс се справят много по-добре, отколкото показват резултатите им. През целия сезон почти не са били побеждавани с голяма голова разлика. Напоследък печелят точки, а победиха и Астън Вила. Ще бъде труден мач.

За нас не е необичайно да играем три пъти за седем дни. Предизвикателство е да играем два пъти срещу тях в рамките на няколко дни, но това ми харесва.

Преди две седмици можеше да се каже, че не сме много добре позиционирани в битката за топ 4. Нещата се променят много бързо. Много сме близо един до друг с няколко отбора и нещата могат да се променят всеки един мач.

Фокусираме се върху следващия си двубой, върху себе си. Знаем, че всеки мач е бил труден през целия сезон и това очакваме и сега", заяви Слот по отношение на Уувърхамптън и битката за място в Шампионската лига.

Снимки: Gettyimages

