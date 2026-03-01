Популярни
  2. Ливърпул
  3. Слот: Беше добър мач, но не и най-добрият за сезона

Слот: Беше добър мач, но не и най-добрият за сезона

  • 1 март 2026 | 06:41
Арне Слот говори след победата на своя Ливърпул с разгромното 5:2 срещу тима на Уест Хам в срещатао от 28-ия кръг на английската Премиър лийг.

„Най-важното е, че вкарахме три гола от статични положения, а може да се каже и четири, защото голът на Коди Гакпо също дойде от статично положение, макар и малко по-късно. Това може да окаже значително влияние върху играта. Не мисля, че преднината от 3:0 на полувремето отразяваше напълно случващото се на терена. Често се е случвало обратното – заслужавахме много повече, но не постигнахме резултата заради пропусната статична позиция. Днес вероятно не заслужавахме да сме с 3:0 на полувремето. Да поведеш беше добре, но трите гола са хубави”, започна Слот.

Убедителна победа на Ливърпул в голово шоу срещу Уест Хам

Нидерландският специалист коментира и скоростният начин, по който неговите футболисти само до почивката вкараха три гола.

„Имахме много статични положения и в предишните мачове, но дълго време не можехме да ги реализираме. Но все пак имаше положения. Винаги знаехме, че нещата ще се нормализират. Точно това се случва и сега. Все още създаваме положения, но сега ги реализираме. И нещата веднага започнаха да изглеждат много по-добре. От гледна точка на играта, беше добър мач, но не и най-добрият за сезона. Статичните положения обаче могат да направят огромна разлика“, каза Слот.

Въпреки солидната си преднина на почивката шампионите не бяха спокойни в началото на втората част и не намалиха оборотите, отбелязвайки още два гола.

„Когато противникът вкара, резултатът стане 3:1 – със сигурност има влияние – вече не се чувстваш напълно комфортно. Играчите, феновете, треньорът – всички ние имаме опит този сезон, когато изпускаме преднина. Това не ни помага да запазим спокойствие. Но след гола си противникът нямаше много опасни положения. Бяхме по-близо до 4:1 – Коди Гакпо можеше да вкара след дълго тъч от Джо Гомес, но не реализирахме възможността. Като цяло не бяхме под голям натиск. Човек никога не знае обаче – през този сезон имахме моменти, в които все пак допускахме голове, дори когато контролирахме играта. Това не се случи днес в ключови моменти. Разочароващо е да допуснеш гол, когато резултатът е 4:1, но не е толкова критично, колкото ако изоставаме с един или два гола”, каза още Слот.

Мърсисайдци записаха четвърта поредна победа, което е значителен прогрес за отбора, като “шампионите” имат едва две загуби във всички турнири от началото на 2026 г.

„Понякога топката може да отскочи в полза на противника, но ако играеш постоянно така, обикновено не допускаш много голове. Това е значителен напредък за отбора. Знаем, че имаме качествата да вкарваме – както от игра, така и сега от статични положения. Когато си в серия от загуби, всяка нова загуба те връща много назад – надявам се, че се обяснявам правилно на английски. Много трудно ни е да бъдем победени от доста време. Мисля, че това са 21 мача и само две загуби, и двете в продължения. Подобряваме се – това е очевидно. Както в играта ни, така и особено в статични положения. Ето защо резултатите ни се подобряват“, каза Слот в интервю за Би Би Си.

