  3. ЦСКА глобява Ето'о

  • 2 март 2026 | 10:37
Треньорът на ЦСКА Христо Янев ще вземе мерки срещу недисциплинираното поведение на Джеймс Ето'о при загубата от Септември (София) в събота. Камерунецът избухна, след като бе заменен в средата на второто полувреме, като първо не поздрави наставника, след това изрита няколко бутилки пред скамейката, а после си съблече фланелката в знак на недоволство.

Това накара Янев да се обърне и на висок тон да изнесе кратка лекция на халфа, който продължаваше да буйства и се наложи Мохамед Брахими да го успокоява.

Ето'о най-вероятно ще бъде глобен според вътрешния правилник в съблекалнята, а освен това пейката ще "лекува" буйния му нрав в предстоящото домакинство на Ботев (Враца). 25-годишният камерунец неведнъж е показвал спецификите на своя характер както в ЦСКА, така и преди това в Ботев (Пловдив).

Той се намира и в особена ситуация, тъй като договорът му изтича през лятото и в момента може да преговаря с други клубове, където да подпише през лятото като свободен агент.

