Нагелсман загатна за изненади в състава на Германия за предстоящото Световно първенство

Селекционерът на националния отбор на Германия Юлиан Нагелсман заяви, че халфът на Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка има „добри шансове“ да бъде част от състава за предстоящото Световно първенство въпреки статута си на резерва в клуба си.

„Както стоят нещата сега, въпреки липсата на игрово време в Байерн Горетцка има добри шансове да играе и да получи подобна роля, каквато имаше в световните квалификации“, заяви Нагелсман в интервю за списание Kicker. Специалистът вижда 30-годишния играч като добър избор за офанзивна роля по време на турнира в Съединените щати, Мексико и Канада през лятото. Също така той обясни, че Германия всъщност няма друг играч с този профил, а по-скоро подобни типове футболисти: „Паскал Грос, Анджело Щилер, Александър Павлович, Феликс Нмеча, дори Роберт Андрих - всички те искат топката.“

Нагелсман каза, че може да има някои изненади в отбора за Световното първенство за определени роли. „Въпросът е кой пасва. Ще има решения, мога да разкрия това още сега, които вероятно няма да бъдат посрещнати с голямо разбиране. Нито от играчите, нито от широката публика. Трябва да се обърне голямо внимание на това как един играч се справя с това да бъде 15-ти или 16-ти избор в нашия отбор, когато е смятан за футболист от топ 6 в клуба си. Може ли състезател, който е титуляр в отбора си, да се развие до такава роля при нас, или не“, коментира още той.

