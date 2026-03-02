Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Германия
  3. Нагелсман загатна за изненади в състава на Германия за предстоящото Световно първенство

Нагелсман загатна за изненади в състава на Германия за предстоящото Световно първенство

  • 2 март 2026 | 13:48
  • 218
  • 0
Нагелсман загатна за изненади в състава на Германия за предстоящото Световно първенство

Селекционерът на националния отбор на Германия Юлиан Нагелсман заяви, че халфът на Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка има „добри шансове“ да бъде част от състава за предстоящото Световно първенство въпреки статута си на резерва в клуба си.

Нагелсман: Ситуацията за Тер Стеген е трагична
Нагелсман: Ситуацията за Тер Стеген е трагична

„Както стоят нещата сега, въпреки липсата на игрово време в Байерн Горетцка има добри шансове да играе и да получи подобна роля, каквато имаше в световните квалификации“, заяви Нагелсман в интервю за списание Kicker. Специалистът вижда 30-годишния играч като добър избор за офанзивна роля по време на турнира в Съединените щати, Мексико и Канада през лятото. Също така той обясни, че Германия всъщност няма друг играч с този профил, а по-скоро подобни типове футболисти: „Паскал Грос, Анджело Щилер, Александър Павлович, Феликс Нмеча, дори Роберт Андрих - всички те искат топката.“

Нагелсман каза, че може да има някои изненади в отбора за Световното първенство за определени роли. „Въпросът е кой пасва. Ще има решения, мога да разкрия това още сега, които вероятно няма да бъдат посрещнати с голямо разбиране. Нито от играчите, нито от широката публика. Трябва да се обърне голямо внимание на това как един играч се справя с това да бъде 15-ти или 16-ти избор в нашия отбор, когато е смятан за футболист от топ 6 в клуба си. Може ли състезател, който е титуляр в отбора си, да се развие до такава роля при нас, или не“, коментира още той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гласнер за дузпата на Манчестър Юнайтед: Това бе бонус "Олд Трафорд"

Гласнер за дузпата на Манчестър Юнайтед: Това бе бонус "Олд Трафорд"

  • 2 март 2026 | 09:29
  • 7509
  • 14
Неуморим! Меси поведе Интер Маями към волеви обрат

Неуморим! Меси поведе Интер Маями към волеви обрат

  • 2 март 2026 | 07:50
  • 7730
  • 8
Реал трябва да победи Хетафе, за да остане залепен до Барселона

Реал трябва да победи Хетафе, за да остане залепен до Барселона

  • 2 март 2026 | 06:27
  • 4446
  • 10
Спалети: Живея за четвъртото място, трябва да вярваме

Спалети: Живея за четвъртото място, трябва да вярваме

  • 2 март 2026 | 05:35
  • 6716
  • 1
Капитанът на Челси: Арсенал е един от най-добрите отбори в света

Капитанът на Челси: Арсенал е един от най-добрите отбори в света

  • 2 март 2026 | 05:17
  • 3835
  • 1
Консейсао: Ювентус заслужаваше победата, а аз трябва да вкарвам повече

Консейсао: Ювентус заслужаваше победата, а аз трябва да вкарвам повече

  • 2 март 2026 | 04:12
  • 1596
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 5715
  • 6
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 9382
  • 46
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 12202
  • 18
Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

  • 2 март 2026 | 08:49
  • 12662
  • 21
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 4387
  • 1
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 4219
  • 7