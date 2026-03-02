Нагелсман: Ситуацията за Тер Стеген е трагична

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман призна, че шансовете на Марк-Андре тер Стеген за участие на Световното първенство са много малки. Кариерата на вратаря на Барселона тръгна стремглаво надолу заради честите му контузии в последно време. В търсене на повече игрово време преди Мондиала той премина под наем в Жирона, но едва във втория си мач получи нова тежка травма, заради която се оперира. Все още не е ясно дали той ще се възстанови преди края на настоящия сезон.

След като Мануел Нойер обяви край на кариерата си в националния отбор след последното европейско първенство, всички очаквания бяха Тер-Стеген да стане титулярният №1 на Бундестима, но ситуацията се промени драматично.

"Това очевидно е изключително трагична ситуация за Марк, имайки предвид, че нещо толкова драматично се случва след толкова просто действие като обикновено подаване. Като се има предвид историята му с националния отбор, сега щеше да дойде неговият ред. Вратата не е окончателно затворена, но ще бъде много трудно, защото трябва да се има предвид не само настоящото му отсъствие, но периодът преди това, защото той почти не е играл в последната година", заяви Нагелсман.

Селекционерът коментира и въпросът дали завръщане на Мануел Нойер в националния отбор стои на дневен ред: "Ясно изразих позицията си по този въпрос, а Ману също ясно изрази своята. Той беше този, който се оттегли. Все още вярвам, че върши много добра работа, че е много добър вратар, но ние също имаме изключителен вратар в лицето на Оли Бауман. Ако Оли остане здрав и толкова постоянен, колкото е сега, ще има страхотно Световно първенство. Изобщо не се притесняваме за вратарската позиция. Има и други области, които ме тревожат повече", заяви Нагелсман в интервю за "Кикер".