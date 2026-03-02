Валтери Ботас каза защо не си купува частен самолет

От началото на кризата в Близкия изток частните самолети и чартърите се превърнаха в много важен фактор за логистиката на Формула 1 и големите звезди на спорта. Някои от пилотите във Формула 1 имат частни самолети, като Макс Верстапен и Фернандо Алонсо са идеален пример, а други пилоти се комбинират, за да наемат чартъри и да летят няколко човека заедно, включително и с шефовете си.

Завърналият се във Формула 1 като титуляр за Кадилак Валтери Ботас коментира темата и обясни защо не смята, че е необходимо да инвестира милиони, за да има частен самолет, въпреки че и той като всеки пилот от световния шампионат пътува много в рамките на всяка една година.

Yo creo que Valteri se ganó su puesto, sin duda. Es un piloto solvente, disciplinado y productivo. Me hubiera gustado ver a Mercedes darle oportunidad a Russell. Bien por usted señor Bottas! pic.twitter.com/vfp92sJ90B — Luis Manuel López (@chacho_lml) July 13, 2020

“Няколко пилоти имат собствени самолети - обясни Ботас пред What Next. - Със сигурност, Чеко Перес има частен самолет, Фернандо Алонсо има самолет, Макс - също, за тях съм сигурен.

“Аз нямам самолет, защото не виждам финансов смисъл в това. По-ефективно е да наемам чартърни полети. За някои неща просто не харесвам да пръскам пари. Причината е проста, както виждате.”

Преди време Ботас беше обяснил, че е решил да инвестира в производство на вино и джин, вместо да си купува самолет и също така обясни, че ако може, ще ходи на всички състезания от Формула 1 с велосипед.

