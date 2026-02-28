Конфликтът в Близкия изток създава проблеми на Формула 2

Конфликтът в Близкия изток между Иран и Израел и САЩ вече се отразява и на големите моторспорт шампионати. Тестът на мокри гуми за Формула 1 в Бахрейн беше отменен, а също днес стана ясно, че част от отборите във Формула 2 имат проблеми с логистиката заради военните действия.
Сезонът във Формула 2 стартира с този във Формула 1 другата седмица в Австралия и тимовете използват различни летища в Близкия изток, за да превозят до Мелбърн оборудването си. Но всички тези летища днес бяха затворени и част от оборудването на тимовете е блокирано там.
Пропаднаха тестовете на мокри гуми в Бахрейн
Авиокомпаниите променят маршрутите си, за да заобикалят тази част на света и има опасения, че част от оборудването на отборите във Формула 2 може изобщо да не стигне до Мелбърн.
Формула 1 също търси алтернативни маршрути до Мелбърн, като много от пилотите пътуват за Австралия днес или утре, за да имат малко повече време за адаптация, а и да покрият евентуални закъснения на полети по маршрута им.
Ситуацията в Близкия изток все още не притеснява Формула 1
Снимки: Gettyimages