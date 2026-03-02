Мика Хакинен излезе на леда във Виена

През уикенда двукратният световен шампион във Формула 1 Мика Хакинен даде началото на мач от австрийския хокеен шампионат. Финландецът хвърли първата шайба при домакинството на Виена Кепитълс срещу Грац 99ers, като домакините от Виена спечелиха.

Феновете по трибуните, събрали се за най-посетения мач от началото на сезона в австрийската лига ICEHL, посрещнаха с бурни аплодисменти Мика, който се поздрави с двамата капитани, хвърли шайбата, помаха на публиката и зае мястото си в ложата.

Снимки: Gettyimages