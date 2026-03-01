Шарл Леклер и годеницата му се ожениха

Пилотът на Ферари Шарл Леклер се ожени за годеницата си Александра Сен-Млю, като сватбата беше в Монако. Тайната сватба обаче не се оказа толкова тайна – Шарл повози Александра с ретро модел на Ферари от 1957 година по улиците на Монте Карло, двамата имаха ескорт от мотоциклетисти, клипчетата, снимани от фенове веднага се появиха в социалните мрежи.

Александра потвърди, че се е омъжила за Шарл и си смени фамилията в социалната мрежа, а според сигурни източници сред гостите на тържеството са били Макс Верстапен и Кели Пикет.

Шарл и Александра са гаджета от ноември 2023 година, а през ноември миналата година се сгодиха. Двамата бяха обявени от списание GQ за „най-стилната спортна двойка“ за 2025 година.

