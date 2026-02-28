Популярни
ЦСКА ще опита да продължи серията си срещу предпоследния Септември – на живо със съставите
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пропаднаха тестовете на мокри гуми в Бахрейн

  • 28 фев 2026 | 17:06
  • 127
  • 0

Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели отмени тестовете на мокри гуми в Бахрейн, които бяха планирани за този уикенд. Вчера всичко беше готово за изпитанията: отборите и пилотите бяха на пистата, камионите, които мокрят трасето също пристигнаха, но сесията се провали.

Причината е напрежението в Близкия изток и военните удари, нанесени от Израел и САЩ на Иран.

От Пирели съобщиха, че всички служители на компанията, пристигнали за тестовете са на сигурно място в хотела си и в момента се организира безопасното им и максимално бързо завръщане у дома.

На тестовете трябваше да карат Фредерик Вести (на снимката) за Мерцедес и Ник де Врийс за Макларън, като отборите също организират тяхното и на екипите си отпътуване от страната.

Снимки: Gettyimages

