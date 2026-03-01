Минарди: Всичко е възможно през новия сезон във Формула 1

Бившият собственик на отбор във Формула 1 Джанкарло Минарди прогнозира, че през новия сезон в световния шампионат е възможно да се случи всичко, тъй като има твърде много неизвестни.

„Всички чакаме с голям интерес старта на новия сезон във Формула 1 – обясни популярният италианец. – Има много неизвестни фактори и неопределености. Според мен, който си осигури надеждност и издръжливост в първите състезания, ще има предимство през целия сезон.

„В началото на сезона най-важна роля ще имат надеждността и ефективността на задвижващите системи, а разликата в мощността, идваща от горивото, също може да е съществена.

„Не знаем по какви планове са работили отборите на тестовете в Бахрейн, затова и реалното разпределение на силите ще го видим в Австралия.

„Както можеше да се очаква, след толкова радикални промени в правилата, инженерите избраха напълно различни решения. Ще видим кой е заложил на правилния подход. Но балансът от миналия сезон може напълно да се промени, всичко е възможно оттук нататък.

„Пилотите ще правят повече грешки, те трябва да променят стила си на пилотиране. Ние, зрителите също ще трябва да свикваме с нови неща, да мислим повече. Но трябва да сме търпеливи, не може от старта на сезона да разберем какво предстои.“

