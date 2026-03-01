Пилотите от MotoGP не знаят как ще си тръгнат от Тайланд

Основният проблем на всички от MotoGP, които този уикенд са на пистата в Бурирам е не представянето на пилотите или моторите, а как ще си тръгнат от Тайланд.
Огромната част от пилотите, механиците, инженерите и всички останали хора от екипите пътуват с Qatar Airways, а компанията обяви вчера, че спира полетите си заради напрежението в Близкия изток.
Вчера започна размяната на удари между Израел и САЩ от една страна и Иран от друга, като иранците изстрелват ракети и поразяват цели в 7 от съседните на страната държави.
Въздушното пространство над Иран, Ирак и още няколко арабски държави е затворено, както и околните летища, сред които са някои от най-големите хъбове за полети между Европа и Азия.
Предполага се, че полетите на катарската авиокомпания ще бъдат подновени най-рано утре, което означава, че засега екипите от MotoGP ще изкарат поне още 24 часа в Тайланд.
Снимки: Gettyimages