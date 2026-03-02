Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Марко Бедзеки и Априлия записаха впечатляващ старт

Марко Бедзеки и Априлия записаха впечатляващ старт

  • 2 март 2026 | 14:58
  • 266
  • 0

Победата на Марко Бедзеки в Гран При на Тайланд вчера е ясен израз на неговите и на Априлия намерения за сезон 2026 в MotoGP. Бедзеки беше най-бърз в тренировката в петък, след това в квалификацията и в неделното състезание - италианецът беше почти недостижим през целия уикенд.

В спринта Бедзеки изпусна почти сигурна победа заради това, че падна, но извън тази случка, той контролира хода на битката в челото във всяка една сесия.

Бедзеки спечели Гран При на Тайланд, Акоста и Фернандес на подиума
Бедзеки спечели Гран При на Тайланд, Акоста и Фернандес на подиума

В последната част на сезон 2025 в MotoGP Бедзеки се наложи като най-силния и най-бърз пилот в колоната, но тогава Марк Маркес отсъстваше, а и звездата на Дукати вече си беше осигурил световната титла, така че беше невъзможно да се съпостави представянето му с нивото на Марк. През изминалия уикенд Маркес се състезава, но все още не е напълно възстановен и надпреварата в Тайланд даде най-ясната индикация, че Бедзеки има темпото, за да победи 7-кратния световен шампион. Ако италианецът има слаба страна, то тя си остава агресията му на трасето и грешките, които прави, когато е под напрежение.

Също така, Гран При на Тайланд маркира първото състезание, в което всичките четирима пилоти с мотори Априлия завършиха в челото. Хорхе Мартин се върна в битката за подиума, Раул Фернандес продължава да подобрява формата си, която показа миналата година, а Ай Огура имаше по-сериозни очаквания и остана разочарован от петото място на финала. И много специалисти са на мнение, че Априлия вече разполага с мотоциклетите и пилотите, за да осъществи сериозна атака към световната титла. Предстои да видим какъв ще е отговорът на Дукати.

Марк Маркес за спуканата гума в Тайланд: Сякаш ударих голям камък
Марк Маркес за спуканата гума в Тайланд: Сякаш ударих голям камък
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Шарл Леклер и годеницата му се ожениха

Шарл Леклер и годеницата му се ожениха

  • 1 март 2026 | 15:18
  • 1976
  • 9
Минарди: Всичко е възможно през новия сезон във Формула 1

Минарди: Всичко е възможно през новия сезон във Формула 1

  • 1 март 2026 | 14:56
  • 1069
  • 0
Мартин Брандъл: Парите не мотивират Верстапен

Мартин Брандъл: Парите не мотивират Верстапен

  • 1 март 2026 | 14:02
  • 1726
  • 0
Дукати: Удар в бордюра унищожи джантата на Марк

Дукати: Удар в бордюра унищожи джантата на Марк

  • 1 март 2026 | 13:35
  • 753
  • 0
Марк Маркес за спуканата гума в Тайланд: Сякаш ударих голям камък

Марк Маркес за спуканата гума в Тайланд: Сякаш ударих голям камък

  • 1 март 2026 | 13:21
  • 918
  • 0
Педро Акоста: Страхотно начало на сезона за нас

Педро Акоста: Страхотно начало на сезона за нас

  • 1 март 2026 | 12:36
  • 499
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

Асен Златев посочи главния проблем пред БФ Вдигане на тежести

  • 2 март 2026 | 11:30
  • 7757
  • 8
Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

Без право на грешка - Лудогорец излиза за задължителен успех срещу Локо (Пд)

  • 2 март 2026 | 06:45
  • 11606
  • 51
20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

20 ирански волейболистки убити след удар от израелска ракета

  • 2 март 2026 | 12:39
  • 19519
  • 40
Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

Евертон Бала вече е №1 в efbet Лига

  • 2 март 2026 | 08:49
  • 15354
  • 24
Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

Хеттрикът – изчезващият вид в родния футбол?

  • 2 март 2026 | 10:17
  • 5627
  • 1
Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

Ще видим ли по-добро лице на България в Ереван?

  • 2 март 2026 | 08:30
  • 5231
  • 7