Марко Бедзеки и Априлия записаха впечатляващ старт

Победата на Марко Бедзеки в Гран При на Тайланд вчера е ясен израз на неговите и на Априлия намерения за сезон 2026 в MotoGP. Бедзеки беше най-бърз в тренировката в петък, след това в квалификацията и в неделното състезание - италианецът беше почти недостижим през целия уикенд.

В спринта Бедзеки изпусна почти сигурна победа заради това, че падна, но извън тази случка, той контролира хода на битката в челото във всяка една сесия.

Бедзеки спечели Гран При на Тайланд, Акоста и Фернандес на подиума

В последната част на сезон 2025 в MotoGP Бедзеки се наложи като най-силния и най-бърз пилот в колоната, но тогава Марк Маркес отсъстваше, а и звездата на Дукати вече си беше осигурил световната титла, така че беше невъзможно да се съпостави представянето му с нивото на Марк. През изминалия уикенд Маркес се състезава, но все още не е напълно възстановен и надпреварата в Тайланд даде най-ясната индикация, че Бедзеки има темпото, за да победи 7-кратния световен шампион. Ако италианецът има слаба страна, то тя си остава агресията му на трасето и грешките, които прави, когато е под напрежение.

Също така, Гран При на Тайланд маркира първото състезание, в което всичките четирима пилоти с мотори Априлия завършиха в челото. Хорхе Мартин се върна в битката за подиума, Раул Фернандес продължава да подобрява формата си, която показа миналата година, а Ай Огура имаше по-сериозни очаквания и остана разочарован от петото място на финала. И много специалисти са на мнение, че Априлия вече разполага с мотоциклетите и пилотите, за да осъществи сериозна атака към световната титла. Предстои да видим какъв ще е отговорът на Дукати.

Марк Маркес за спуканата гума в Тайланд: Сякаш ударих голям камък

Снимки: Gettyimages