  3. Ямал: Хората очакваха, че още на 16 години ще съм вкарал 100 гола

Ямал: Хората очакваха, че още на 16 години ще съм вкарал 100 гола

  • 28 фев 2026 | 20:33
  • 689
  • 0

“Хората си мислеха, че на 16 години ще вкарам сто гола, а това не е така… Мисля, че ми личеше, че не бях щастлив, но сега се усмихвам и се наслаждавам на играта.“ Това заяви Ламин Ямал пред Movistar в събота, след като отбеляза първия хеттрик в кариерата си - при успеха на Барселона с 4:1 над Виляреал.

“Щастлив съм от победата на отбора. Виляреал е страхотен съперник и беше трети в класирането. Но ние изиграхме добър мач и оставаме лидери. Разбира се, радвам се за головете, но най-вече за трите точки“, коментира Ямал.

След това той с лекота обясни ситуацията при фантастичения си гол за 2:0: „Ключът е да запазиш спокойствие. В крайна сметка аз решавам накъде да тръгна, защото топката е в мен. А завършващият удар… трябваше все някога да влезе.“

Накрая той похвали и своя съотборник Педри: “Откакто влезе, той пое контрола над всичко. А пасът, който ми даде (за 3:1 - бел.ред.), беше толкова добър, че въпреки лошото ми първо докосване, ме остави сам срещу вратаря и успях да завърша.“

