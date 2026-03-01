Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Флик: Всички дадоха всичко от себе

Флик: Всички дадоха всичко от себе

  • 1 март 2026 | 07:19
  • 2003
  • 0

Ханзи Флик остана доволен не само от реаултата, но и начинът, по който Барселона стигна до победата с 4:1 срещу тима на Виляреал в последния шампионатен двубой от Ла Лига.

Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона
Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

„Беше важно за нас да играем на това ниво. Имахме нужда от увереност. Можехме да отбележим още един или два гола през първото полувреме. Много съм доволен от резултата и представянето. Всички дадоха всичко от себе си и това ми хареса.

Олмо: На „Камп Ноу“ са се случвали исторически обрати
Олмо: На „Камп Ноу“ са се случвали исторически обрати

В предишните мачове имахме много положения. Спомням си мача срещу Сосиедад – беше невероятно колко положения имахме и колко пропуснахме. Днес ни трябваха тези три гола, за да си възвърнем самочувствието.

Беше изключително важно да контролираме играта без топката. Когато губихме топката, оставяхме много малко пространство и натискахме, което също е много важно“, каза Флик.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Олмо: На „Камп Ноу“ са се случвали исторически обрати

Олмо: На „Камп Ноу“ са се случвали исторически обрати

  • 1 март 2026 | 02:48
  • 1313
  • 1
Марко Ройс в Галакси до края на другата година

Марко Ройс в Галакси до края на другата година

  • 1 март 2026 | 02:32
  • 1032
  • 0
ПСЖ направи необходимото, за да увеличи дистанцията пред Ланс

ПСЖ направи необходимото, за да увеличи дистанцията пред Ланс

  • 1 март 2026 | 00:11
  • 2883
  • 0
Хулиан Алварес зарадва Атлетико в последната секунда

Хулиан Алварес зарадва Атлетико в последната секунда

  • 1 март 2026 | 00:10
  • 5056
  • 0
Рупанов влезе за малко, а Гурник отново загуби

Рупанов влезе за малко, а Гурник отново загуби

  • 28 фев 2026 | 23:56
  • 972
  • 0
Краев и Апоел успяха да се евакуират

Краев и Апоел успяха да се евакуират

  • 28 фев 2026 | 23:51
  • 4451
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

  • 1 март 2026 | 07:07
  • 3337
  • 38
Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

  • 28 фев 2026 | 19:25
  • 112179
  • 731
Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

Неуверен Ман Сити стигна до мъчен успех срещу Лийдс и Илия Груев

  • 28 фев 2026 | 21:25
  • 27160
  • 33
Арсенал и Челси в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

Арсенал и Челси в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

  • 1 март 2026 | 08:19
  • 630
  • 0
Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

  • 28 фев 2026 | 21:30
  • 25273
  • 38
Христо Илиев пред Sportal.bg: Петър Петров ми каза, че аз съм следващото лице на световния спринт

Христо Илиев пред Sportal.bg: Петър Петров ми каза, че аз съм следващото лице на световния спринт

  • 1 март 2026 | 07:35
  • 1863
  • 0