Флик: Всички дадоха всичко от себе

Ханзи Флик остана доволен не само от реаултата, но и начинът, по който Барселона стигна до победата с 4:1 срещу тима на Виляреал в последния шампионатен двубой от Ла Лига.

Исторически хеттрик на Ямал донесе нова победа на Барселона

„Беше важно за нас да играем на това ниво. Имахме нужда от увереност. Можехме да отбележим още един или два гола през първото полувреме. Много съм доволен от резултата и представянето. Всички дадоха всичко от себе си и това ми хареса.

Олмо: На „Камп Ноу“ са се случвали исторически обрати

В предишните мачове имахме много положения. Спомням си мача срещу Сосиедад – беше невероятно колко положения имахме и колко пропуснахме. Днес ни трябваха тези три гола, за да си възвърнем самочувствието.

Беше изключително важно да контролираме играта без топката. Когато губихме топката, оставяхме много малко пространство и натискахме, което също е много важно“, каза Флик.