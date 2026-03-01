Компани: Това беше страхотна реклама за Бундеслигат

Старши треньорът на Байерн Венсан Компани говори след победата нд Борусия Дортмунд с 3:2 в пролетното издание на “Дер Класикер” от 24-ия кръг на Бундеслигата.
Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата
“Днес беше наистина напрегнато. Личеше си, че Борусия отчаяно иска да се възползва от шанса си. Това се усещаше през всичките 90 минути. Дори след като резултатът стана 2:2, те продължиха да настъпват – наистина искаха да спечелят. Но нашите момчета не просто стояха в защита. Продължавахме да се опитваме да намерим своите шансове.
Според мен това беше страхотна реклама за Бундеслигата – с интензивността, головете и най-вече абсолютното желание на двата отбора постоянно да атакуват и да спечелят този мач“, каза Компани.