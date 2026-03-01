Компани: Това беше страхотна реклама за Бундеслигат

Старши треньорът на Байерн Венсан Компани говори след победата нд Борусия Дортмунд с 3:2 в пролетното издание на “Дер Класикер” от 24-ия кръг на Бундеслигата.

Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

“Днес беше наистина напрегнато. Личеше си, че Борусия отчаяно иска да се възползва от шанса си. Това се усещаше през всичките 90 минути. Дори след като резултатът стана 2:2, те продължиха да настъпват – наистина искаха да спечелят. Но нашите момчета не просто стояха в защита. Продължавахме да се опитваме да намерим своите шансове.

Kompany on whether Bayern will take it a bit easy now in the Bundesliga with the 11-point gap to focus on other competitions: "We now have an eleven-point lead. We've scored 88 goals. Why stop now? We're going full throttle" pic.twitter.com/lW9JPzDcCJ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 28, 2026

Според мен това беше страхотна реклама за Бундеслигата – с интензивността, головете и най-вече абсолютното желание на двата отбора постоянно да атакуват и да спечелят този мач“, каза Компани.