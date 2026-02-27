Атанас Апостолов: Коварен противник

В неделя, Розова долина (Казанлък) ще играе с втория отбор на Локомотив в Пловдив. Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът е сред най-коварните отбори в групата. Съставът му е изграден от млади футболисти, с качества, подготвени, с амбиции да се утвърдят в мъжкия футбол. Ще ни е трудно. Не е невъзможно обаче да спечелим нещо. Ще се опитаме да ги пречупим. В подготовката показахме добри игри. Редно е да ги затвърдим и защитим претенциите си на отбор“, коментира пред Sportal.bg треньора на „розите“ Атанас Апостолов.