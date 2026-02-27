Димитър Дерменджиев: Следваме програмата си

Вторият отбор на Локомотив приема в неделя Розова долина (Казанлък). Срещата е от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Излизаме срещу много сериозен противник. Всички се съобразяват с него. Ние градим нов отбор, с млади момчета, които тепърва ще набират опит. Ще е труден мач, но и полезен за израстването на играчите ни. Това последното е приоритета за нас – изграждане и развитие на футболисти за първия отбор. Разбира се търсим и добри резултати, защото те дават увереност у младите“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.