Без победител в дербито между Септември и Левски при 16-ките

  • 15 фев 2026 | 23:27
  • 390
  • 1

Септември и Левски не се победиха в дербито на 16-я кръг от Елитната група до 16 години. Двата отбора завършиха при нулево равенство на 57-о училище.

Двубоят започна с добри ситуации и пред двете врати. Още в първата минута Мариян Йовов можеше да отбележи за „сините“ след като засече центриране на втора греда, но не намери очертанията на вратата. Капитанът на Септември Теодор Доцев на два пъти имаше възможност да открие, но добрите намеси на стража на Левски не позволиха да падне гол. До края на полувремето имаше много нерви сред футболистите на двата отбора, като това доведе и до няколко жълти картона.

През втората част напрежението продължи като се стигна до още картони, които бяха продиктувани след извършени груби нарушения. 15 минути преди края Йоан Немчев можеше да отбележи, но Панданзиев се намеси. 3 минути преди края мача се „сините“ останаха с човек по-малко след втори жълт картон на Мартин Реджебов. Септемврийци имаха добра възможност да измъкнат трите точки в края. Даниел Капитански получи добра топка в наказателното поле и стреля, но Митев се намеси. Септември също довърши мача с 10 души след като Теодор Доцев извърши нарушение за което получи втори жълт картон, а мачът завърши без победител.

