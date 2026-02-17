Резултати и голмайстори след 16-ия кръг на Елитната група до 16 години

Първа осмица:
Локомотив (Пловдив) - Лудогорец 0:3
0:1 Даниел Тодоров (3')
0:2 Калоян Стамов (81')
0:3 Симеон Симеонов (85')
Академик (Пловдив) - Славия 2:2
1:0 Антоан Добрев (10')
2:0 Антоан Добрев (25')
2:1 Калоян Калчев (55')
2:2 Йоан Йорданов (89')
Септември - Левски 0:0
Етър - ЦСКА 1:2
0:1 Георги Киров (10')
0:2 Самуил Василев (47')
1:2 Виктор Иванов (64')
Втора осмица:
Пирин - Арда 3:3
1:0 Велко Георгиев (6')
1:1 Божидар Николов (16')
2:1 Манол Данчев (27')
2:2 Имран Хасан (51')
2:3 Имран Хасан (80')
3:3 Алекс Николов (90')
Ботев (Враца) - Черно море 0:3
0:1 Денислав Димов (75')
0:2 Давид Николов (78')
0:3 Денислав Димов (81')
Пловдив 2015 - Национал 1:5
0:1 Слави Славов (22')
0:2 Йордан Камджилов (26')
0:3 Алекс Ахмедов (35')
0:4 Алекс Ахмедов (53')
1:4 Владимир Лишев (71')
1:5 Алекс Ахмедов (88')
Ботев (Пловдив) - Дунав 1:0
1:0 Димитър Драгнев (87')