  Аксаково
  2. Аксаково
  Аксаково надви Олимпик (Варна)

Аксаково надви Олимпик (Варна)

  • 14 фев 2026 | 15:54
  • 76
  • 0
Аксаково надви Олимпик (Варна)

В Аксаково, едноименния тим спечели с 3:2 срещу Олимпик (Варна) в приятелска среща. Стана динамичен двубой с доста голови положения. Даниел Пламенов даде преднина на домакините с попадение, четвърт час след началото. След още толкова време, Димитър Павлу удвои. Росен Косев върна интригата с гол в 41-ата минута за 2:1. В началото на втората част, Димитър Василев стреля, а вратаря на Олимпик Петър Йорданов си вкара автогол. Никола Стоянов фиксира окончателното 3:2 в 74-ата минута. Играещият пом.треньор на домакините Десислав Дяков тресна гредата от фаул. Треньорите пуснаха в игра всичките си футболисти.

