Живко Бояджиев: Ще е много тежко в Исперих

Олимпик (Варна) ще играе утре с Бенковски в Исперих. Срещата е от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„В началото на сезона нанесохме най-тежкото поражение на Бенковски до момента. Тогавашното 4:1 е хубав резултат за нас, но вече е история. След него, съперника се утвърди сред водещите отбори в Североизточния регион. Ще ни е много тежко в Исперих. Няма паника при нас. Още преди да дебютираме бяхме наясно, че ще има доста трудни битки. Всеки мач ще е изпитание за младия ни отбор. Излизаме да се надиграваме и дано да го направим с успех“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.