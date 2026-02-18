Геша: Всичко е наред

Вече година и половина, Септември (Тервел) е на върха в Североизточната Трета лига.

Готов ли е отбора за втората половина на първенството, коментира пред Sportal.bg треньора Георги Иванов-Геша.

„Подготовката протече според очакванията. Свършихме планираното. Най-важното е, че запазихме състава. Имаме енергията, настроение и класата да започнем уверено пролетния полусезон. Първите мачове винаги са особени. Притежаваме обаче достатъчно опит и знаем как да печелим такива двубои. Наясно сме, че срещу нас всички играят на върха на възможностите си. От моите футболисти изисквам максимално сериозно отношение във всички срещи, за да побеждаваме“.