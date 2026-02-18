Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември 98 (Тервел)
  3. Геша: Всичко е наред

Геша: Всичко е наред

  • 18 фев 2026 | 08:59
  • 343
  • 0

Вече година и половина, Септември (Тервел) е на върха в Североизточната Трета лига.

Готов ли е отбора за втората половина на първенството, коментира пред Sportal.bg треньора Георги Иванов-Геша.

„Подготовката протече според очакванията. Свършихме планираното. Най-важното е, че запазихме състава. Имаме енергията, настроение и класата да започнем уверено пролетния полусезон. Първите мачове винаги са особени. Притежаваме обаче достатъчно опит и знаем как да печелим такива двубои. Наясно сме, че срещу нас всички играят на върха на възможностите си. От моите футболисти изисквам максимално сериозно отношение във всички срещи, за да побеждаваме“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Новите в Спартак (Плевен)

Новите в Спартак (Плевен)

  • 18 фев 2026 | 09:34
  • 372
  • 0
Лудогорец отказал солидна оферта за крило

Лудогорец отказал солидна оферта за крило

  • 18 фев 2026 | 09:25
  • 733
  • 1
Левски почете паметта на Апостола

Левски почете паметта на Апостола

  • 18 фев 2026 | 09:22
  • 573
  • 1
Левски започва преговори с Макун

Левски започва преговори с Макун

  • 18 фев 2026 | 09:15
  • 682
  • 0
Лудогорец постави цена на новата си звезда

Лудогорец постави цена на новата си звезда

  • 18 фев 2026 | 09:09
  • 3058
  • 1
Живко Бояджиев: През пролетта ще ни е по-трудно

Живко Бояджиев: През пролетта ще ни е по-трудно

  • 18 фев 2026 | 09:08
  • 339
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На 7 българи ще стискаме палци днес на Игрите в Милано - Кортина 2026

На 7 българи ще стискаме палци днес на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 18 фев 2026 | 07:11
  • 9582
  • 2
Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

Ден 12 на Милано – Кортина 2026: Девет комплекта медали ще бъдат раздадени днес

  • 18 фев 2026 | 07:40
  • 3030
  • 0
Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

Втора порция плейофни битки в Шампионската лига

  • 18 фев 2026 | 08:04
  • 3286
  • 2
Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

Реал излъга Бенфика в първия мач от плейофите след скандали, расизъм и червени картони

  • 18 фев 2026 | 00:23
  • 54306
  • 225
ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

ПСЖ показа защо е шампион на Европа, Монако трябва много да съжалява

  • 17 фев 2026 | 23:54
  • 41849
  • 3
Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

Галатасарай нанесе тежък удар на Ювентус след четири гола през втората част

  • 17 фев 2026 | 21:37
  • 50884
  • 85