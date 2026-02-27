Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември 98 (Тервел)
  3. Геша: Да си свършим работата

Геша: Да си свършим работата

  • 27 фев 2026 | 07:16
  • 452
  • 0

Септември (Тервел) приема утре Ботев (Нови пазар). Срещата е от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Водещи сме и това ни превръща в дразнител за противниците, които излизат срещу нас на върха на възможностите си. Постоянно пледирам за сериозно отношение от наша страна. Не че го няма, но това е основното. Не е от първостепенно значение дали съперника е първи или последен в класирането. Просто ние трябва да излезем на терена и да си свършим работата, която да ни осигури положителен резултат. Имаме потенциал да го направим“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Лудогорец отново на българска земя

Лудогорец отново на българска земя

  • 27 фев 2026 | 02:12
  • 9166
  • 16
Бонман: Имаме желание да спечелим шампионата! Тази година беше добра в Европа

Бонман: Имаме желание да спечелим шампионата! Тази година беше добра в Европа

  • 26 фев 2026 | 22:54
  • 1218
  • 3
Чочев: Изтървахме нашите положения

Чочев: Изтървахме нашите положения

  • 26 фев 2026 | 22:41
  • 1336
  • 6
Хьогмо обяви причините за отпадането на Лудогорец от ЛЕ, назова конкретно име на играч

Хьогмо обяви причините за отпадането на Лудогорец от ЛЕ, назова конкретно име на играч

  • 26 фев 2026 | 22:33
  • 37109
  • 28
Вердон: Много сме тъжни, защото искахме да продължим напред в турнира

Вердон: Много сме тъжни, защото искахме да продължим напред в турнира

  • 26 фев 2026 | 21:54
  • 1005
  • 1
Лудогорец приключи с Европа! Нова груба съдийска грешка и потресаваща защита елиминираха "орлите"

Лудогорец приключи с Европа! Нова груба съдийска грешка и потресаваща защита елиминираха "орлите"

  • 26 фев 2026 | 21:44
  • 75681
  • 573
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец приключи с Европа! Нова груба съдийска грешка и потресаваща защита елиминираха "орлите"

Лудогорец приключи с Европа! Нова груба съдийска грешка и потресаваща защита елиминираха "орлите"

  • 26 фев 2026 | 21:44
  • 75681
  • 573
Станаха ясни всички 1/8-финалисти в Лига Европа

Станаха ясни всички 1/8-финалисти в Лига Европа

  • 27 фев 2026 | 00:33
  • 45748
  • 2
Хьогмо обяви причините за отпадането на Лудогорец от ЛЕ, назова конкретно име на играч

Хьогмо обяви причините за отпадането на Лудогорец от ЛЕ, назова конкретно име на играч

  • 26 фев 2026 | 22:33
  • 37109
  • 28
Славия и ЦСКА 1948 ще се борят със зъби и нокти да прекъснат лошите си серии

Славия и ЦСКА 1948 ще се борят със зъби и нокти да прекъснат лошите си серии

  • 27 фев 2026 | 07:09
  • 2486
  • 1
Ботев (Пловдив) ще се опита да матира Монтана на "Огоста"

Ботев (Пловдив) ще се опита да матира Монтана на "Огоста"

  • 27 фев 2026 | 07:24
  • 826
  • 4
Арда и Спартак (Варна) откриват кръга със сблъсък в Кърджали

Арда и Спартак (Варна) откриват кръга със сблъсък в Кърджали

  • 27 фев 2026 | 07:12
  • 1075
  • 3