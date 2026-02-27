Геша: Да си свършим работата

Септември (Тервел) приема утре Ботев (Нови пазар). Срещата е от 19-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Водещи сме и това ни превръща в дразнител за противниците, които излизат срещу нас на върха на възможностите си. Постоянно пледирам за сериозно отношение от наша страна. Не че го няма, но това е основното. Не е от първостепенно значение дали съперника е първи или последен в класирането. Просто ние трябва да излезем на терена и да си свършим работата, която да ни осигури положителен резултат. Имаме потенциал да го направим“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.